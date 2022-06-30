Sözcü'de herkesi şaşırtan yazı! Kesin bunların kafalarına bir şey düşmüş

CHP yandaşı Sözcü gazetesinin yazarı Soner Yalçın, muhalefete verdi veriştirdi. Muhalefetçilik oyunun­dan rütbe kazanan çok kişi olduğuna işaret eden Yalçın, "İktidarı istiyorsanız ön­celikle mücadeleyi pek bilmiş 'klavye şampiyonla­rına' karşı yapınız" ifadelerini kullandı. Yalçın, Sözcü gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Biliyorum cahillik dört yanımızı sardı. Biliyorum herkes hesap­sız saldırgan. Muhalefetçilik oyunun­dan rütbe kazanan çok kişi var. Yaşamın boyunca koru­naklı limanlara sığınmadım. Bunları yazmak- sizleri uyarmak benim bu ülkeye olan borcum. Tahripkâr bir avuç mu­halif görünümlü kişiye kanmayın. (...) Oyunu bozun. Uyarın insanları. İktidarı istiyorsanız ön­celikle mücadeleyi pek bilmiş “klavye şampiyonla­rına” karşı yapınız."