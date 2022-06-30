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Medya Sözcü'de herkesi şaşırtan yazı! Kesin bunların kafalarına bir şey düşmüş
Medya

Sözcü'de herkesi şaşırtan yazı! Kesin bunların kafalarına bir şey düşmüş

CHP yandaşı Sözcü gazetesinin yazarı Soner Yalçın, muhalefete verdi veriştirdi. Muhalefetçilik oyunun­dan rütbe kazanan çok kişi olduğuna işaret eden Yalçın, "İktidarı istiyorsanız ön­celikle mücadeleyi pek bilmiş 'klavye şampiyonla­rına' karşı yapınız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 08:32:00 -
Sözcü'de herkesi şaşırtan yazı! Kesin bunların kafalarına bir şey düşmüş

CHP yandaşı Sözcü gazetesinin yazarı Soner Yalçın, muhalefete verdi veriştirdi. Muhalefetçilik oyunun­dan rütbe kazanan çok kişi olduğuna işaret eden Yalçın, "İktidarı istiyorsanız ön­celikle mücadeleyi pek bilmiş 'klavye şampiyonla­rına' karşı yapınız" ifadelerini kullandı. Yalçın, Sözcü gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: 

 

"Biliyorum cahillik dört yanımızı sardı. Biliyorum herkes hesap­sız saldırgan. Muhalefetçilik oyunun­dan rütbe kazanan çok kişi var. Yaşamın boyunca koru­naklı limanlara sığınmadım. Bunları yazmak- sizleri uyarmak benim bu ülkeye olan borcum. Tahripkâr bir avuç mu­halif görünümlü kişiye kanmayın. (...) Oyunu bozun. Uyarın insanları. İktidarı istiyorsanız ön­celikle mücadeleyi pek bilmiş “klavye şampiyonla­rına” karşı yapınız." 

 

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