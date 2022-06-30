Sözcü'de herkesi şaşırtan yazı! Kesin bunların kafalarına bir şey düşmüş
CHP yandaşı Sözcü gazetesinin yazarı Soner Yalçın, muhalefete verdi veriştirdi. Muhalefetçilik oyunundan rütbe kazanan çok kişi olduğuna işaret eden Yalçın, "İktidarı istiyorsanız öncelikle mücadeleyi pek bilmiş 'klavye şampiyonlarına' karşı yapınız" ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Sözcü gazetesinin yazarı Soner Yalçın, muhalefete verdi veriştirdi. Muhalefetçilik oyunundan rütbe kazanan çok kişi olduğuna işaret eden Yalçın, "İktidarı istiyorsanız öncelikle mücadeleyi pek bilmiş 'klavye şampiyonlarına' karşı yapınız" ifadelerini kullandı. Yalçın, Sözcü gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:
"Biliyorum cahillik dört yanımızı sardı. Biliyorum herkes hesapsız saldırgan. Muhalefetçilik oyunundan rütbe kazanan çok kişi var. Yaşamın boyunca korunaklı limanlara sığınmadım. Bunları yazmak- sizleri uyarmak benim bu ülkeye olan borcum. Tahripkâr bir avuç muhalif görünümlü kişiye kanmayın. (...) Oyunu bozun. Uyarın insanları. İktidarı istiyorsanız öncelikle mücadeleyi pek bilmiş “klavye şampiyonlarına” karşı yapınız."