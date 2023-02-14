Sözcü yazarından tuhaf çıkış! Sen de zil takıp oynarsın değil mi?

"Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye'ye ne olursa olsun" zihniyetinin yılmaz savunucularından Murat Muratoğlu, yine kolları sıvadı. Depremin ekonomiye etkisine dair bir yazı kaleme alan Muratoğlu, seçimlerin ertelenmesi halinde Cumhur İttifakı'nın baraj sorunu ile bile karşı karşıya kalabileceğini savundu. Muratoğlu, Sözcü gazetesindeki tuhaf yazısında özetle şunları kaydetti:

"Enteresan tarafı eğer 6 ay ya da 1 yıl gibi bir erteleme söz konusu olursa yaşanacak ekonomik enkaz altında baraj sorunu ile bile karşı karşıya kalabilir Cumhur İttifakı… Nitekim büyük afetlerin faturaları yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında çıkmaya başlar. Zaten ekonomisi sallantıda olan bir ülkeyi dümdüz eder… 99 yılında yaşanan depremin 2001 krizine etkisi olmadı mı? (...) Bu sefer bu depremin hiçbir sonucunun olmayacağını düşünecek kadar saf olamazlar. Fatura en az 100 milyar dolar… Zaten eksi rezervlerle idare etmeye çalışan bir Türkiye var."