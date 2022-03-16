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Medya Sözcü yazarı Necati Doğru yine salladı
Medya

Sözcü yazarı Necati Doğru yine salladı

Tayyip Erdoğan'ın doktorlarla ilgili söylediği sözleri bağlamından kopartan Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, soyadını hiç mi hiç hak etmediğini bir defa daha ortaya koydu. Doğru, baştan aşağı yalan yanlışla dolu yazısında, doktorlara vıcık vıcık bir şekilde yalakalık yapıp, aklı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çemkirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:56:00 -
Sözcü yazarı Necati Doğru yine salladı

Tayyip Erdoğan'ın doktorlarla ilgili söylediği sözleri bağlamından kopartan Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, soyadını hiç mi hiç hak etmediğini bir defa daha ortaya koydu. Doğru, baştan aşağı yalan yanlışla dolu yazısında, doktorlara vıcık vıcık bir şekilde yalakalık yapıp, aklı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çemkirdi. İşte neresinden tutsanız elinizde kalan o yazının ilgili bölümü:

"Doktorlar, Tıp Bayramı'nda gazete ve TV muhabirleri ile konuştular. O gidecek, biz hiçbir yere gitmiyoruz dediler. Seçimle geldi, seçimle gidecek. Böylece mağdur edildi, hakkı yendi, baskı gördü türünden algı satışı da yapamayacak. Mağduriyet afyonunun alıcısı kalmadı. Doktorlar!

Nazik insanlar.

Değerliler.

Çalışkanlar.

Namuslular.

Vicdanlılar.

Çok özellikleri var.

Unutkan değiller.

(...) 

Seçimler olacak.

O gidecek.

Doktorlar kalacak.

Doktorlar o gelmeden önce de vardılar, o gittikten sonra da var olmaya devam edecekler.

Muskacı.

Falcı.

Göbeğe yazan.

Üfürükçü.

Medyum.

Hacamatçı.

Sülükçü.

Bunlar rezeksiyon ameliyatı yapamıyorlar, bitikler, gidecekler.

Doktorlar kalacak."

 

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Yorumlar

Harun raşit öz

bunların ipi maaşlarını ödeyen lere borçlarını ödüyorlar vatanı milleti satarak bu vatan hainleri bunların dini imanı para para
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