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Medya Sözcü yazarı, "Hadi oradan" dedirtti! Sen kendini ne sanıyorsun hanım abla
Medya

Sözcü yazarı, "Hadi oradan" dedirtti! Sen kendini ne sanıyorsun hanım abla

Ankara'da düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı" programı, davetli gazeteciler listesiyle gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti vizyonunu açıklayacağı toplantıya uzun yıllar sonra ilk kez muhalif olarak nitelenen gazeteciler davet edildi. O isimlerden Sözcü yazarı Çiğdem Toker de davet alan gazetecilerdendi. Bugün Sözcü gazetesindeki köşesinden kararını duyuran Toker, fasulye gibi kendisini nimetten saydı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:26:00 -
Sözcü yazarı, "Hadi oradan" dedirtti! Sen kendini ne sanıyorsun hanım abla

Ankara'da düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı" programı, davetli gazeteciler listesiyle gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti vizyonunu açıklayacağı toplantıya uzun yıllar sonra ilk kez muhalif olarak nitelenen gazeteciler davet edildi. O isimlerden Fatih Portakal davete katılacağını ilan ederken, Sözcü yazarı Çiğdem Toker de davet alan gazetecilerdendi. Bugün Sözcü gazetesindeki köşesinden kararını duyuran Toker, fasulye gibi kendisini nimetten saydığı yazısında şunları kaydetti:

"Diğer partilerin faaliyetleri gazeteci olarak nasıl izleniyorsa, bu toplantının da aynı yaklaşımla izlenmesi gerektiğini düşünen meslektaşlar olabilir. Ben iktidar yanlısı olmayan gazetecilerin “davet” edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum. Yukarıda anlattığım bir siyasi iklim içinde bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım. O nedenle katılmayacağım."

 

 

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Yorumlar

Hamido

Reis meşruiyetini bu toprakları fetheden müslüman Türk milletinden almıştır .senin gibi kanı bozuk hainleride belki adam olurlar diye insanlık yapıp davet etmiş .

Hekimoğlu

Türkiye Cumhuriyetinde yönetime gelenlerin meşruiyeti yapılan seçimlerle belirleniyor. Yoksa gelen yönetimlerin meşru olup olmadığını bu gazeteci mi belirliyormuş ta, bizim mi haberimiz yokmuş? Bu kadının kafası eski CeHaPe li tepeden inmeci (Jakoben) yıllar da kalmış.. Bir de kendini, çaktırmadan, fasulye gibi nimetten saymış..
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