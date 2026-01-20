Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı

Cumhuriyet’in ortaya attığı Sözcü’nun parlattığı ‘AK Parti’de Bilal Erdoğan çatlağı’ haberine göre bir süredir Ak Parti kulislerinde Bilal Erdoğan krizinden başka bir şey konuşulmuyor.

Parti içi kulislerde, Bilal Erdoğan’ın siyasi geleceğine yönelik hazırlıkların hız kazanmasının ciddi rahatsızlığa neden olduğu, bir tür “siyasi miras devri” tartışmasının yaşandığı belirtilen haberlerde partinin kuruluşundan bu yana aktif olan isimlerin buna, iç dengeleri zorlaması ve liyakat tartışmasını derinleştirdiği gerekçesiyle karşı çıktığı iddia ediliyor. Rahatsızlığın sadece üst düzey yöneticilerle sınırlı olmadığı, il ve ilçe teşkilatlarının da “Erdoğan sonrası dönemin aile odaklı bir planlamayla şekillenmesine” karşı çıktığı belirtiliyor.

AK PARTİ DEĞİL, KENDİLERİ RAHATSIZ

Bazı parti yöneticilerinin bu algının sahada motivasyon kaybına yol açtığını, uzun yıllardır çalışan kadroların kendilerini dışlanmış hissettiğini söylediği iddia edilen haberlerde, bir çok ismin bu durumun AK Parti içinde yüksek sesle eleştirilmeye başlandığı ve olası bir aile içi devir görüntüsünün hem parti tabanında hem de muhafazakâr seçmen nezdinde sorgulamalara yol açabileceği uyarısında bulunduğu gerekçesiyle karşı çıktığı da belirtiliyor.

Ak parti kaynakları ise parti içinde böyle bir tartışma ve rahatsızlık bulunmadığını, bir rahatsızlık varsa Sözcü ve Cumhuriyet’in kendi rahatsızlığı olduğunu söylüyor.