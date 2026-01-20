  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi dönemi başlayacak! Kış aylarında soğuk değil, kapalı alanlar hasta ediyor! Suriye ordusu Haseke kapılarına dayandı: Şara’dan terör örgütüne "Ya teslim ol ya yok ol" resti! Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia Dışişleri Bakanı Saar'a talimat veren Netanyahu'nun bakış açısı: Türk ve Katar ordularına izin vermeyecekmiş miş... Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı
Gündem Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı
Gündem

Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sözcü ve Cumhuriyet’te Bilal Erdoğan rahatsızlığı

‘Yalanın Sözcüsü’ Sözcü gazetesi ile milletin ve değerlerinin azılı düşmanı Cumhuriyet ikilisi, bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan üzerinden kirli bir algı yürütüyor. Bilal Erdoğan’ın katıldığı etkinlikteki her konuşmasını haberlerine taşıyarak Bilal Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası için AK Parti’nin genel başkanlığına hazırlandığı iddiasını ortaya atan ikili, şimdi de bu durumun Ak Parti içerisinde bir krize neden olduğu haberleriyle yalanlarını sosluyor.

Cumhuriyet’in ortaya attığı Sözcü’nun parlattığı ‘AK Parti’de Bilal Erdoğan çatlağı’ haberine göre bir süredir Ak Parti kulislerinde Bilal Erdoğan krizinden başka bir şey konuşulmuyor.

Parti içi kulislerde, Bilal Erdoğan’ın siyasi geleceğine yönelik hazırlıkların hız kazanmasının ciddi rahatsızlığa neden olduğu, bir tür “siyasi miras devri” tartışmasının yaşandığı belirtilen haberlerde partinin kuruluşundan bu yana aktif olan isimlerin buna, iç dengeleri zorlaması ve liyakat tartışmasını derinleştirdiği gerekçesiyle karşı çıktığı iddia ediliyor. Rahatsızlığın sadece üst düzey yöneticilerle sınırlı olmadığı, il ve ilçe teşkilatlarının da “Erdoğan sonrası dönemin aile odaklı bir planlamayla şekillenmesine” karşı çıktığı belirtiliyor.

AK PARTİ DEĞİL, KENDİLERİ RAHATSIZ

Bazı parti yöneticilerinin bu algının sahada motivasyon kaybına yol açtığını, uzun yıllardır çalışan kadroların kendilerini dışlanmış hissettiğini söylediği iddia edilen haberlerde, bir çok ismin bu durumun AK Parti içinde yüksek sesle eleştirilmeye başlandığı ve olası bir aile içi devir görüntüsünün hem parti tabanında hem de muhafazakâr seçmen nezdinde sorgulamalara yol açabileceği uyarısında bulunduğu gerekçesiyle karşı çıktığı da belirtiliyor.

Ak parti kaynakları ise parti içinde böyle bir tartışma ve rahatsızlık bulunmadığını, bir rahatsızlık varsa Sözcü ve Cumhuriyet’in kendi rahatsızlığı olduğunu söylüyor.

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! "Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı"
Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

Gündem

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor
YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

Gündem

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

"Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim
"Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim

Gündem

"Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Gündem

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Erdoğan’a güvenen kazanıyor
Erdoğan’a güvenen kazanıyor

Gündem

Erdoğan’a güvenen kazanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zenginin mali fuhusturucu zugurtun cenesuji yorar :))))

Korkunun ecele faydasi yok ...milletce hepimiz Erdoganiz!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23