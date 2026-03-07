  • İSTANBUL
Yerel ‘Kamu görevlisiyim’ deyip neler yapmışlar neler
Yerel

‘Kamu görevlisiyim’ deyip neler yapmışlar neler

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak "silahlı yağma" ve "konut dokunulmazlığının ihlal" suçları işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde 5 Mart 2026 sabah saatlerinde meydana gelen olayda, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir daireye girmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamayarak bölgeden ayrıldıkları belirlendi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ile 2 kar maskesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

