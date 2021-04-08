Sözcü vatandaşı değil karikatürleri konuşturmaya başladı

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Türkiye tarih boyunca vatandaşa tepeden bakan zihniyetin ürünü olan Sözcü gazetesi, ekonomi üzerinden felaket telalığına devam ediyor. Patates, domates, soğan ve yumurta gibi temel gıda besinlerinin mevsimsel olarak arttığı dönemlerde “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” başlıkları atarak fiyatlardan şikayet eden ancak aynı ürünlerin ucuzladığı dönemlerde de ucuzluktan dert yanan Sözcü, hükümeti karalamak adına şekilden şekle girmeye devam ediyor. Uzun zamandır ‘Vatandaş aç’ edebiyatı yaparak halktan yanaymış gibi bir tavır sergileyen Sözcü bu sefer kurguyu değiştirdi.

Karikatürler iş başında

Bugün “Vatandaş TÜİK’i pazara çağırıyor” başlıklı bir habere yer veren Sözcü, felaket telalığını karikatürlere döktü. Sözcü, haberde oldukça kalabalık bir pazar fotoğrafına yer verirken, kendi çalığ oynayarak karikatürleri konuşturdu.