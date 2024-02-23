Sözcü TV'de skandal! Alper Gezeravcı için bakın ne dedi?
Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' ile ilgili "Karadeniz turu yapmakla ne farkı var arkadaş gerçekten ya kimse kusura bakmasın, Karadeniz turu yapıp gelmiş gibisin." dedi.
Türkiye'nin tarihi uzay misyonu başarıyla tamamlandı.
Uzayda 18 gün kalan Alper Gezeravcı ve ekibi Türkiye'ye döndü.
Sözcü TV'de bu tarihi olaya dair skandal açıklamalar yapıldı.
Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu'nu Karadeniz turuna benzetti.
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Şirin, "Karadeniz turu yapmakla ne farkı var arkadaş gerçekten ya kimse kusura bakmasın, Karadeniz turu yapıp gelmiş gibisin." dedi.
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