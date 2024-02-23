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Medya Sözcü TV'de skandal! Alper Gezeravcı için bakın ne dedi?
Medya

Sözcü TV'de skandal! Alper Gezeravcı için bakın ne dedi?

Yeniakit Publisher
2024-02-23 08:40:00 -

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' ile ilgili "Karadeniz turu yapmakla ne farkı var arkadaş gerçekten ya kimse kusura bakmasın, Karadeniz turu yapıp gelmiş gibisin." dedi.

Türkiye'nin tarihi uzay misyonu başarıyla tamamlandı.

Uzayda 18 gün kalan Alper Gezeravcı ve ekibi Türkiye'ye döndü.

Sözcü TV'de bu tarihi olaya dair skandal açıklamalar yapıldı.

Finans ve Ekonomi Danışmanı Emre Şirin, 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu'nu Karadeniz turuna benzetti.
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Şirin, "Karadeniz turu yapmakla ne farkı var arkadaş gerçekten ya kimse kusura bakmasın, Karadeniz turu yapıp gelmiş gibisin." dedi.

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Yorumlar

vlkn

Emre Şirin çok doğru bir tespit çok doğru bir benzetme. o parayı spacex firmasına veren herkes o uzay turuna çıkabiliyor NOKTA astronot dediğin şey öyle torbadan çekip "tamam uzaya sen git" diyebileceğin insan değil, olmaz, olmamalı. ayrıca alper kardeşimiz astronot'ta değil, askeri pilot. inanmayan wikipedia ya bakabilir.

Fuat

Bunların soyu böyle.....
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