Sözcü sahtekarlık çukurunda boy verdi! Aynı gün aynı tören aynı hata… TRT’ye öyle kendisine böyle

Sözcü, Mustafa Kemal için yazığı, "Atatkürk" ifadesi için halen bir açıklama yapmadı. TRT'nin, "Atanıtkabir" hatasını skandal olarak niteleyen Sözcü'nün, kendi ifadesi için herhangi bir açıklama yapmaması tepkileri de beraberinde getiriyor.

Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV ekranlarında yayınlanan Manşetlerin Dili programında, Sözcü'nün söz konusu skandalı da masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündemi yorumladığı programda, Sözcü'nün halen bir özür açıklaması yapmaması, söz konusu ifadenin kasıtlı olarak kullanıldığının kanıtı olarak değerlendirildi.

Murat Alan, "Ben TRT'nin açıklamasını kişinin beyanı esastır diye kabul ediyorum, sizin açıklama yapmamanızı da bu bir hakarettir diye yorumluyorum" dedi.

Karahasanoğlu ise, "Esas vehamet şurada, bir hata yapmışsınızdır, benzer bir hatayı bir başkası da yapmıştır, başkasının hatasını milletin gözünün içine sokup kendi hatanızı yazmıyorsanız, ahlaksızlığı zirveye taşımış olursunuz." diye konuştu.