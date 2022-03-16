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Dünya Sözcü Psaki yaptırımlarla alay etti
Dünya

Sözcü Psaki yaptırımlarla alay etti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın ABD'ye yönelik yaptırımlarıyla dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 04:37:00 -
Sözcü Psaki yaptırımlarla alay etti

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir"

Psaki, Rusya'nın aralarında ABD Başkanı Biden, kabine üyeleri ve kendisinin de bulunduğu ABD'li yetkililere yaptırımlar getirmesini de değerlendirdi.

Rusya'nın birkaç ABD'li siyasi şahsiyete yaptırım açıklamasının ardından Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, yanlışlıkla Başkan Biden'ın babasını cezalandırmış olabileceğine dikkati çekti.

Psaki, yaptırım listesinde "Joseph Robinette Biden" ismi bulunduğuna ve Başkan Biden'ın adının sonunda "oğlu" anlamına gelen "Junior (Jr)" takısı olduğuna dikkati çekerek "Başkan Biden'ın isminde Jr takısı var. Rusya, Başkan Biden'ın babasına yaptırım uygulamış olabilir. Işıklar içinde uyusun." şeklinde espri yaptı.

"Rusya'ya geziye gitmeyi düşünmüyoruz"

Kendisi dahil yaptırım listesine alınan yetkililerin hiçbirinin Rusya'da mal varlığı ya da banka hesabı olmadığına dikkati çeken Psaki, "Hiçbirimiz Rusya'ya turistik geziye gitmeyi de düşünmüyoruz" dedi.

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