Sözcü öyle laflar etti ki hatırlatmak şart oldu! Atatürk ilkelerinde 'HDP'ye oy istemek' de var mı?

Sahibi yurt dışında kaçak yaşayan CHP yandaşı Sözcü gazetesi bugün 16. yılını kutladı. 16. yıl için bir haber yayınlayan yalan makinesi Sözcü, haberinde öyle cümleler kullandı ki bize bu haberi yaptırmak zorunda bıraktı.

Atatürk ilkelerinden milim ayrılmıyormuş!

Sırf AK Parti'ye düşman diye hükümetin neredeyse tüm icraatlarına ve politikalarına karşı çıkan Sözcü, AK Parti düşmanlığını Türkiye'nin ilerlemesinden daha öne koydu. Gazete özel haberinde Atatürkçü çizgiden ve milli değerlerden asla taviz vermediğini iddia ederek bir takım söylemlerde bulundu. Patronu yurt dışında kaçak yaşayan yalan makinesi Sözcü'nün bu haberinin ardından akıllara en önde gelen yazarlarından biri olan Emin Çölaşan'ın geçmişte FETÖ ve PKK’nin siyasi kanadaı HDP’ye ilişkin yazısı geldi.

Çölaşan neler demişti

Sözcü'de kalem sallayan Emin Çölaşan, 29 Ekim 2015'te yazdığı 'Şimdi cemaati savunma zamanı' başlıklı yazısında Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe yaparak devleti ortadan kaldırmak isteyen FETÖ'yü can siperhane şekilde savundu. Fetullahçı Terör Örgütü'ne methiyeler düzen Çölaşan, diğer bir Türkiye'nin baş belası olan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye de oy istedi. Şimdi buradan soruyoruz 'Atatürkçü çizgiden milim ayrılmayan' Sözcü'ye 'Atatürk'ün ilkelerinde HDP'ye oy istemek var mı?'



