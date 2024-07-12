Sözcü gazetesinin Özgür Özel Suriye’ye gidiyor haberini rejim gazetesi El Vatan yalanladı

Türkiye - Suriye hattında normalleşme arayışları sürerken CHP'den peşi sıra gelen "Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz" minvalindeki açıklamalar Esad rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı. Rejimin gazetesi El Vatan, Suriye'nin Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti ile iletişimi olmadığını yazdı. Şam rejiminden gelen bu yalanlama Arap basınında da genişçe yer buldu. Öte yandan CHP'li kurmaylardan gelen "Süreç ‘buyurun gelin’ şeklinde işlemiyor" açıklaması Şam'la görüşmede pürüz çıktığını gözler önüne serdi.

Bilindiği gibi yeniakit.com.tr çok daha önceden Suriye rejiminin Özgür Özel ile görşmek istemediğini "Esad Özgür Özel'i madara etti" başlığı ile vermişti.

Ankara - Şam hattında 'normalleşme' zemini arayışları hız kazandı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.

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ESAD'A DAVET MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önce Suriye ile görüşme olabileceğini söyledi sonra da Astana dönüşü "Bizim Sayın Putin ile Beşşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir" ifadelerini kullandı.