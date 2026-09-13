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Yaşam Neye uğradıklarını şaşırdılar! Otomobil apartman bahçesine düştü
Yaşam

Neye uğradıklarını şaşırdılar! Otomobil apartman bahçesine düştü

Yeniakit Publisher
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Nevşehir’de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki araca çarptı ardından apartmanın bahçesine düştü.

Nevşehir’in Cevher Dudayev Mahallesi’nde yaşanan kaza, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

 

Kaza; Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Samet Ö. yönetimindeki 50 AFZ 309 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce park halindeki başka bir otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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