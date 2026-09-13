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Yaşam Alanya’da sürpriz karşılaşma! Balık için denize açıldılar, karşılarına fok çıktı
Yaşam

Alanya’da sürpriz karşılaşma! Balık için denize açıldılar, karşılarına fok çıktı

Yeniakit Publisher
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Antalya’nın Alanya ilçesinde balık avlamak için tekneyle denize açılan iki kişi, Keykubat Plajı açıklarında fokla karşılaştı. Bir süre su yüzeyinde kalan fok, cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Alanya açıklarında balık avına çıkan iki kişi, denizde beklemedikleri bir misafirle karşılaştı.

 

Ttekneyle denize açılan Osman Aktitiz ve Ulaş Aslan, Keykubat Plajı açıklarında denizde fok olduğunu fark etti. Bir süre deniz yüzeyinde yüzüp, dalıp geri yüzeye çıktığı görülen fok, teknede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre deniz yüzeyinde kalan fok, daha sonra yüzerek gözden kayboldu.

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