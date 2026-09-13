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Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi

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Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi

Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen uluslararası dev araştırma, göz kapağı ve çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezelerinin masum olmadığını ifşa etti! Yaklaşık 18 bin hasta ve sağlıklı bireyin verilerinin incelendiği çalışmada, göz çevresinde sarı plaklar barındıran kişilerin kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak geçirme riskinin tam üç kat daha fazla olduğu belirlendi.

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Foto - Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi

YENİ bir araştırma, göz kapakları ve çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezelerinin, kalp krizi ile inme gibi ölümcül dolaşım sistemi hastalıklarının erken uyarı işareti olabileceğini gösterdi.

#2
Foto - Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi

ABD'deki Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası bir çalışma kapsamında, kolesterol ve yağ birikimi sonucu göz çevresinde sarı plaklar oluşan yaklaşık 18 bin hasta ile sağlıklı bireylerin verileri karşılaştırıldı. İncelemeler sonucunda, göz çevresinde leke bulunan bireylerde kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak geçirme riskinin, bu lezyonlara sahip olmayan kişilere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olduğu belirlendi.

#3
Foto - Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi

‘ESTETİK BİR SORUN DEĞİL, ERKEN UYARI İŞARETİ’ Araştırmacılar, bu plakların kandaki yağ oranından bağımsız olarak da risk taşıdığına dikkat çekti. Göz kapaklarındaki yağ bezelerinin doğrudan kalp krizine yol açmadığını ancak damar sertleşmesinin sessiz bir göstergesi olduğunu kaydeden uzmanlar, hastaların bu durumu genellikle yalnızca estetik bir problem olarak gördüğünü vurguladı.

#4
Foto - Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi

Bilim insanları, göz çevresinde sarı lekeler fark eden kişilerin dermatologların yanı sıra birincil sağlık kuruluşlarında erken dönemde kardiyovasküler taramadan geçmesi ve tansiyon ile yaşam tarzı kontrollerinin başlatılması gerektiği uyarısında bulundu.

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