Göz kapaklarında beliren o sarı lekelere dikkat! Uzmanlar hayati tehlikeye karşı uyardı: Ölümün habercisi
Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen uluslararası dev araştırma, göz kapağı ve çevresinde oluşan sarı renkli yağ bezelerinin masum olmadığını ifşa etti! Yaklaşık 18 bin hasta ve sağlıklı bireyin verilerinin incelendiği çalışmada, göz çevresinde sarı plaklar barındıran kişilerin kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak geçirme riskinin tam üç kat daha fazla olduğu belirlendi.