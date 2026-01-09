"Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı!

Milletin merakını sömürerek internet sitesine trafik çekmeye çalışan Sözcü, haberin içine girildiğinde hiçbir somut veriye dayandıramadığı bir senaryoyu okuyucusuna dayattı.

Manşet başka içerik başka: Tam bir 'tık' tuzağı

Ortaya çıktığı iddia edilen ne bir belge ne de bir yetkili açıklaması var. Haberi okuyan vatandaşlar, karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veya Ak Parti kurmaylarının bir açıklaması yerine, bayatlamış bir gazetecilik kurnazlığı buldu.

"Kulislere göre" yalanı: Delil yok, dedikodu çok!

Haberin satır aralarına gizlenen ifadeler ise niyetin habercilik değil, algı operasyonu olduğunu tescilledi. Haberde somut tek bir isim veya kaynak gösteremeyen Sözcü, "Kulislere yansıyan bilgilere göre..." ve "...konuşuluyor" gibi ifadelerin arkasına sığınarak kendi kurguladığı senaryoyu gerçekmiş gibi pazarlamaya kalktı.

Masa başında yalan üretmeyi meslek edinen Sözcü’nün bu "haber" mantığıyla biz de kendisine ayna tutmak adına bugün gerçekle ilgisi olmayan manşet attık.

"Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!"

Bu manşeti atıp, içeriğine de "Kulislerde konuşuluyor, dilden dile dolaşıyor" yazsak ortalığı ayağa kaldıracak olan Sözcü, iş Ak Parti’ye iftira atmaya gelince neden bu kadar fütursuzca davranıyor? Kendi yöntemleri kendilerine uygulansa "basın özgürlüğü" diye feryat edecek olanlar, bugün kulis dedikodularını "manşet" diye satarak aleni bir karakter suikastına imza atıyor.

Masa başında algı, sokakta gerçek yok

Ortada "ortaya çıkan" hiçbir şey yokken, bu başlığı atmak sadece etik dışı değil, aynı zamanda millete saygısızlıktır. İktidarın gücünü ve imkanlarını "masaya koyduğu" iftirasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışan Sözcü, bu hamlesiyle bir kez daha sınıfta kaldı. Milletin feraseti, bu tür yalan haberlerle yapılmak istenen operasyonlara geçit vermeyecek kadar güçlüdür.