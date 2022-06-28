Söz sizde Kılıçdaroğlu’nun koltuk değnekleri! Karl Marx nere, İslam nere!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'nda Karl Marx'tan alıntı yapmasını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, sağ camiaya seslendi.
CHP'li İBB'nin destekçisi olduğu, İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına Karl Marx'tan alıntı yaparak başladı.
Söz konusu skandal büyük tepki çekti. Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu Manşetlerin Dili'nde de Kılıçdaroğlu'nun komünist propagandası masaya yatırıldı. Programda gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhafazakar camiaya seslendi.
Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:
"Biz dönüp kendimize bakacağız. Saadet Partisi'ne sesleneceğiz, Gelecek Partisi'ne sesleneceğiz, DEVA Partisi'ne sesleneceğiz. İslam tartışılırken bile Karl Marx'ı getirip önümüze koyan bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu siz bizim başımıza bela etmek için kolları sıvamış yürüyorsunuz. Bunu Müslüman Türk milletinin kabul edeceğini zannetmiyorum."