Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar
Konteyner tabanlı intermodal altyapı, entegre lojistik platformları ve özel mühendislik sorunlarına patentli çözümler üreten Avustralya merkezli ECLIPS Engineering, uluslararası büyüme stratejisinin halkası olarak ECLIPS International Türkiye Ofisini Ankara'da hizmete açtı. Üst düzey bürokratlar, diplomatlar, askeri ataşeler ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende, Avustralya mühendislik birikimi ile Türk sanayisinin iş birliğini ve geleceğe kök salan yatırımı simgeleyen "Kökleşen İş Birliği ve Yeşil Gelecek" başlıklı ağaç dikimi gerçekleştirildi.