Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

Bu nedenle Türkiye'yi sadece bir ihracat pazarı değil, stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Hedefimiz, Avustralya mühendislik uzmanlığını Türk sanayi kapasitesiyle birleştirmek, yerel üretim, entegrasyon ve tedarik zinciri geliştirme konularında Türk şirketleriyle ortak çalışmaktır. Ankara'dan sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve komşu pazarlarda fırsatları değerlendirecek güçlü bir platform inşa ediyoruz."