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Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

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Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

Konteyner tabanlı intermodal altyapı, entegre lojistik platformları ve özel mühendislik sorunlarına patentli çözümler üreten Avustralya merkezli ECLIPS Engineering, uluslararası büyüme stratejisinin halkası olarak ECLIPS International Türkiye Ofisini Ankara'da hizmete açtı. Üst düzey bürokratlar, diplomatlar, askeri ataşeler ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende, Avustralya mühendislik birikimi ile Türk sanayisinin iş birliğini ve geleceğe kök salan yatırımı simgeleyen "Kökleşen İş Birliği ve Yeşil Gelecek" başlıklı ağaç dikimi gerçekleştirildi.

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Foto - Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

ECLIPS International Türkiye, Türk sanayisi ve mühendislik gücüyle tam entegrasyon sağlayarak tüm üretim süreçlerinde yerlileşmeyi önceliklendirecek. Yerli üretim hamlesi kapsamında, sahadaki mobil konuşlandırılabilir sistemlere yenilenebilir enerji sağlayan patentli CROSS (Container Roll Out Solar System) teknolojisi Türk mühendislerinin imzasıyla üretilmeye başlanacak.

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Foto - Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

CROSS teknolojisinin yanı sıra savunma sanayisinde mühimmat ikmalini 3 dakikanın altına indiren ve depolama standartlarını yeniden belirleyen patentli EARS (Geliştirilmiş Topçu İkmal Sistemi) gibi stratejik çözümler de Ankara merkezli olarak bölgesel pazarlara sunulacak. Şirket aynı zamanda Türkiye'nin enerji koridoru projelerine, boru hatlarına, petrol, doğal gaz ve madencilik alanlarına ileri lojistik mühendislik çözümleri sağlayacak.

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Foto - Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

ECLIPS Engineering Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Steve Scott, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin küresel pazarlardaki belirleyici rolüne dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı: "ECLIPS'in gelecekteki uluslararası gelişimini değerlendirirken Türkiye birkaç temel nedenle öne çıktı. Türkiye, dünyanın en dinamik savunma ve ileri üretim sektörlerinden birine, güçlü mühendislik yeteneklerine ve gelişmiş yerli teknolojik altyapıya sahip.

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Foto - Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

Bu nedenle Türkiye'yi sadece bir ihracat pazarı değil, stratejik bir ortak olarak görüyoruz. Hedefimiz, Avustralya mühendislik uzmanlığını Türk sanayi kapasitesiyle birleştirmek, yerel üretim, entegrasyon ve tedarik zinciri geliştirme konularında Türk şirketleriyle ortak çalışmaktır. Ankara'dan sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve komşu pazarlarda fırsatları değerlendirecek güçlü bir platform inşa ediyoruz."

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Foto - Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

Scott, ayrıca Avustralya ile Türkiye arasındaki köklü tarihi bağlara değinerek, ECLIPS'in iki ülke arasındaki teknoloji, mühendislik ve ticari iş birliğine dayanan yeni döneme önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. ECLIPS International Türkiye Ülke Direktörü Ahmet Doğan da konuşmasında yatırımın derinliğine ve insan odaklı güven unsuruna vurgu yaparak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz açılış, basit bir ofis binasının ötesinde ECLIPS'in Türkiye'ye, ortaklarımıza ve Ankara'dan hizmet edeceğimiz geniş coğrafyaya yönelik uzun vadeli taahhüdüdür.

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Foto - Teker teker Türkiye’ye geliyorlar Dünyanın bir ucundan gelip bölge üssü açtılar

Amacımız, ECLIPS International Türkiye'yi gerçek bir bölgesel yetenek ve teknoloji merkezi haline getirmektir. Sözleşmeler ve teknoloji önemlidir, ancak güven her şeyden önce gelir. Zorlu operasyonel ortamlar ve saha şartlarında görev yapan silahlı kuvvetlerimizin, emniyet birimlerimizin ve acil müdahale ekiplerimizin ihtiyaç duyduğu altyapıyı en güvenli şekilde sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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