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Tarih 4 Eylül 2022: Ömer Tuğrul İnançer (Hukukçu, Edebiyatçı, Mutasavvıf)
Tarih

4 Eylül 2022: Ömer Tuğrul İnançer (Hukukçu, Edebiyatçı, Mutasavvıf)

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4 Eylül 2022: Ömer Tuğrul İnançer (Hukukçu, Edebiyatçı, Mutasavvıf)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, avukat, mutasavvıf, müzisyen ve edebiyatçı Ömer Tuğrul İnançer’i hayırla yâd ediyoruz.

Ömer Tuğrul İnançer, 1946’da Bursa’da dünyaya geldi. İnançer, İstanbul Üniversitesi’nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991’e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti’nin de yöneticiliğini yürütüyordu.

733. - 736. frekansda TRT’nin Vuslat Yıldönümü’nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yaptı. 1999’dan itibaren İstanbul Cerrahi Tarikatı’nın postnişinliğini yapmaktaydı.



Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden olan İnançer, yazdığı kitaplarıyla, musiki ve dini alanda yaptığı konuşmalarıyla tanınıyordu.



Ömer Tuğrul İnançer, 4 Eylül 2022’de 76 yaşında vefat etti. İnançer’in cenazesi 5 Eylül Pazartesi günü Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nureddin Cerrahi Tekkesi’ne defnedildi.
İnançer’i son yolculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim ile ailesi, talebeleri ve sevenleri yalnız bırakmadı.


Ömer Tuğrul İnançer'in cenaze namazı

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