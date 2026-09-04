  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 Eylül 2022: Ömer Tuğrul İnançer (Hukukçu, Edebiyatçı, Mutasavvıf) İsrail, Lübnan’ın güneyini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı Yemen’de gerilim tırmanıyor: Üst düzey Husi liderinin öldürüldüğü açıklandı Türk şirketlerden Rakka’ya 1500 dönümlük sanayi bölgesi yatırımı İstanbul'da kanlı terör planı son anda engellendi! DEAŞ'lı hain Sultanbeyli'de çatışmada etkisiz hale getirildi BM'den Siyonist İsrail'e ihlal tepkisi! Ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırıyorlar! CHP'deki kriz derinleşiyor! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor CHP'li Bolu Belediyesi’nde 34 milyonluk büyük vurgun! Yolsuzluk çetesi adliyeye sevk edildi! Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez! Rusya'dan Karadeniz'de hedefe tam isabet! Ukrayna'ya silah taşıyan 2 gemi vuruldu!
Sağlık Manisa ve Mersin'de 1 milyon 983 bin 540 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Sağlık

Manisa ve Mersin'de 1 milyon 983 bin 540 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Manisa ve Mersin'de 1 milyon 983 bin 540 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Yurt genelinde narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Manisa ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hap ile 1 ton 917 kilogram pregabalin (ilaç etken maddesi) ele geçirildi.

Manisa Valiliğinin açıklamasına göre, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve bu maddeleri Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki diğer illere sevk ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce 3 Eylül'de Mersin'in Yenişehir ve Mezitli ilçeleri ile Manisa merkezde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 sentetik hap üretim makinesinin bulunduğu imalathane tespit edildi.

Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hap, 1 ton 917 kilogram pregabalin, 2 milyon 486 bin basıma hazır boş kapsül ve 27 bin 290 boş blister (tablet veya kapsüllerin korunmasını sağlayan ambalaj) ele geçirildi.

Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23