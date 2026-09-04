İsrail, Lübnan’ın güneyini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre savaş uçakları, Sur kentinin güneyinde bulunan El-Mansuri beldesini art arda hedef aldı.

Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak İsrail topçusu da beldeyi bombaladı. Saldırıların yol açtığı can kaybı veya hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail savaş uçakları aynı kentin Zevtar eş-Şarkiyye beldesi çevresine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesine yönelik hava saldırıları, İsrail topçusunun beldeyi bombalamasıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Bu sırada İsrail askeri araçlarının beldeye doğru patlayıcı yüklü bidonlar taşıdığı görüldü.

NNA, İsrail'e ait bir Merkava tankı ile "D9" tipi bir dozerin El-Mansuri beldesinin içlerine doğru ilerlediğini aktardı.

Ayrıca bir İsrail insansız hava aracı (İHA), El-Azziyye - El-Mansuri yoluna iki ses bombası attı.

İsrail güçleri, El-Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Müşaa bölgesinin doğu ve dördüncü mahallelerindeki evleri ve altyapıyı bombaladı.

Saldırılarda yüksek imha gücüne sahip patlayıcı maddeler içeren variller kullanıldı.

Merciiyyun kentinde İsrail güçleri, savaş uçaklarının ülke güneyinde alçak irtifadaki yoğun ve aralıksız uçuşlarıyla eş zamanlı olarak Hula beldesini hedef aldı.

Bint Cubeyl kentinde ise İsrail savaş uçakları Seluki Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Hasiyya kentinde bir İsrail birliği Halta çiftliğine ilerleyerek çok sayıda evi kuşattı. İsrail askerleri bazı belde sakinlerinin evlerinden çıkmasına izin vermedi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri onlarca yıldır, bazılarını ise 2023-2024 yıllarında gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana işgal altında tutarken, mevcut saldırılarıyla Lübnan'daki işgal alanını genişletti.