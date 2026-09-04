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Spor Dünya Kupası transferde rekor getirdi! 267 futbolcu 3,3 milyar dolara kulüp değiştirdi
Spor

Dünya Kupası transferde rekor getirdi! 267 futbolcu 3,3 milyar dolara kulüp değiştirdi

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Dünya Kupası transferde rekor getirdi! 267 futbolcu 3,3 milyar dolara kulüp değiştirdi

Amerika kıtasında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, transfer döneminde kulüplerin kadro planlamalarını ve transfer piyasasını önemli ölçüde şekillendirdi. FIFA'nın 1 Haziran-2 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporuna göre, Dünya Kupası'nda forma giyen 47 farklı ülkeden 267 futbolcu, turnuvanın tamamlanmasının ardından kulüp değiştirdi. Rapora göre, 267 futbolcunun toplam transfer değeri 3,3 milyar doların üzerine çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası, transfer döneminde kulüplerin kadro planlamalarını ve transfer piyasasını önemli ölçüde şekillendirdi.

FIFA'nın 1 Haziran-2 Eylül 2026 dönemini kapsayan raporuna göre, Dünya Kupası'nda forma giyen 47 farklı ülkeden 267 futbolcu, turnuvanın tamamlanmasının ardından kulüp değiştirdi.

Rapora göre, 267 futbolcunun toplam transfer değeri 3,3 milyar doların üzerine çıktı.

Profesyonel erkek futbolunda transfer dönemi rekorlara sahne olurken, transfer ücretlerine 9,89 milyar dolardan fazla harcandı ve dünya genelinde 12 bin 500'ün üzerinde uluslararası transfer gerçekleştirildi.

TRANSFER HARCAMALARINDA İNGİLİZ KULÜPLERİ İLK SIRADA

Transfer harcamalarında İngiliz kulüpleri başı çekerken, İngiltere'deki takımlar bonservis bedellerine 3,02 milyar doların üzerinde harcadı.

İngiliz takımlarını 1,1 milyar dolarla İtalya, 940 milyon dolarla İspanya, 904 milyon dolarla Almanya ve 641 milyon dolarla Fransa takip etti.

En fazla oyuncu transferi gerçekleştiren ülke İngiltere olurken İspanya ve Portekiz, bu ülkenin ardından sıralandı.

Transferlerden elde edilen toplam bonservis gelirinde ise Fransız kulüpleri ilk sırada yer aldı.

Fransa'daki kulüpler 1,7 milyar dolar gelir elde ederken, onları 1,43 milyar dolarla İngiltere, 1,02 milyar dolarla Almanya, 773 milyon dolarla İspanya ve 642 milyon dolarla Portekiz takip etti.

Kadın profesyonel futbolu hızlı büyümesini sürdürürken, hem uluslararası transfer sayısında hem de transfer ücretlerinde yeni rekorlar kırıldı.

REKOR KIRILDI

Kadın profesyonel futbolunda 1.406 uluslararası transfer gerçekleştirilirken, bu sayı şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti ve önceki rekora göre yüzde 19,2 arttı.

Kadın futbolunda transfer ücretlerinde de tüm zamanların rekoru kırıldı. Uluslararası transferlere 28,6 milyon dolar harcanırken, bu tutar bir önceki transfer dönemindeki toplam harcamanın iki katından fazla oldu.

Transfer harcamalarında İngiliz kulüpleri 8 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, onları 6,6 milyon dolarla İspanya, 4,9 milyon dolarla Almanya, 2,9 milyon dolarla ABD ve 2,1 milyon dolarla İtalya takip etti.

Transferlerden en yüksek geliri elde eden kulüpler İsveç'ten çıktı. İsveç kulüpleri 4,2 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

İsveç'i 4 milyon dolarla İngiltere, 3,6 milyon dolarla Fransa ve Almanya, 2,9 milyon dolarla Hollanda takip etti.

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