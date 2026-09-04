Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!
Fenerbahçe'nin aklı fikri Almanya'da top koşturan milli yıldızımız Can Uzun'da...
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Fenerbahçe'nin aklı fikri Almanya'da top koşturan milli yıldızımız Can Uzun'da...
Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününe girilirken, Fenerbahçe'nin Can Uzun için yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.
Yaz transfer döneminin son gününe girilirken Fenerbahçe'nin, Eintracht Frankfurt forması giyen Can UzunCan Uzun için son bir girişimde bulunduğu öne sürüldü. Sarı lacivertlilerin, Alman takımına milli futbolcu için yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Frankfurt'a 37 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro da bonus içeren, toplam 42 milyon euroluk bir öneride bulundu.
Ancak Almanya'da transfer döneminin sona ermiş olması nedeniyle Bundesliga ekibinin bu teklifi kabul etmesi zor görünüyor.
Haber detayında, Frankfurt'un Can'ı bırakması halinde yerini dolduramayacağı ve bu durumun transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.
20 yaşındaki 10 numaranın Eintracht Frankfurt ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman kulübünde 61 maça çıkan Can Uzun 17 gol atarken, 12 kez de asist yaptı.
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