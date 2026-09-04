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Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

Fenerbahçe'nin aklı fikri Almanya'da top koşturan milli yıldızımız Can Uzun'da...

#1
Foto - Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

Süper Lig'de yaz transfer döneminin son gününe girilirken, Fenerbahçe'nin Can Uzun için yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.

#2
Foto - Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

Yaz transfer döneminin son gününe girilirken Fenerbahçe'nin, Eintracht Frankfurt forması giyen Can UzunCan Uzun için son bir girişimde bulunduğu öne sürüldü. Sarı lacivertlilerin, Alman takımına milli futbolcu için yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.

#3
Foto - Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Frankfurt'a 37 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro da bonus içeren, toplam 42 milyon euroluk bir öneride bulundu.

#4
Foto - Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

Ancak Almanya'da transfer döneminin sona ermiş olması nedeniyle Bundesliga ekibinin bu teklifi kabul etmesi zor görünüyor.

#5
Foto - Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

Haber detayında, Frankfurt'un Can'ı bırakması halinde yerini dolduramayacağı ve bu durumun transferin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.

#6
Foto - Karar verildi ama... Fenerbahçe, Can Uzun için son kozunu oynuyor!

20 yaşındaki 10 numaranın Eintracht Frankfurt ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman kulübünde 61 maça çıkan Can Uzun 17 gol atarken, 12 kez de asist yaptı.

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