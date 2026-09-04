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Sağlık
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Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

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Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Uzun süre oturmanın insan sağlığı üzerine etkisi gittikçe ağırlaşıyor.

#1
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Uzun süre hareketsiz oturmanın sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan yeni araştırma, dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. 91 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, oturulan her fazladan saatin kanserden ölüm riskini artırdığı belirlendi.

#2
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Günün büyük bölümünü masa başında ya da koltukta geçirenleri ilgilendiren yeni bir araştırma yayımlandı.

#3
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

İngiltere'de 91 binden fazla yetişkinin hareket verilerinin yaklaşık 12 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, uzun süre kesintisiz oturmanın kanserden ölüm riskiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Araştırmacılar, oturma sürelerinin kısa ve hafif hareketlerle bölünmesinin ise riski azaltabileceğine dikkat çekti.

#5
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

İngiltere'de 91 binden fazla kişinin verileriyle yapılan yeni bir araştırma, uzun süre hareketsiz oturmanın her saatinin, kanserden ölüm riskini yüzde 9 oranında artırdığını gösterdi.

#6
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışmada, UK Biobank veri tabanında yer alan 91 binden fazla yetişkinin bir haftalık hareket takip cihazı kayıtları yaklaşık 12 yıl boyunca izlendi.

#7
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Elde edilen bulgularda en az yarım saat boyunca hareket etmeden oturulan her fazladan saatin, kanserden ölüm riskini yüzde 9 arttırdığı tespit edildi.

#8
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Yapılan çalışmada, uzun süre aralıksız oturmanın, genel kanser vakalarının yanı sıra karaciğer, böbrek, pankreas, kalın bağırsak, meme ve tiroid gibi obezite ile tip-2 diyabet bağlantılı kanser türlerini doğrudan tetiklediği ortaya kondu. Araştırmacılar, uzun süreli oturma dönemlerinin hafif hareketlerle bölünmesinin kanser riskini azaltabileceğini belirledi.

#9
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Bulgulara göre, günde bir saatlik oturma süresinin hafif düzeyde fiziksel aktiviteyle değiştirilmesi, kanserden ölüm riskini yüzde 12 oranında azaltabiliyor. Glasgow Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Frederick Ho konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mevcut sağlık rehberleri genellikle orta veya yüksek yoğunluklu egzersizlere odaklanıyor. Ancak bulgularımız, oturma süresini hafif hareketlerle bölmenin bile metabolik dengeleri korumada ve kanser riskini azaltmada hayati önem taşıdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Uzun süre oturuyorsanız bu detaya karşı mutlaka önlem almalısınız...

Çalışmanın gözlemsel verilere dayandığını vurgulayan uzmanlar, özellikle masa başı çalışanların uzun süre hareketsiz kalmamak için gün içinde kısa yürüyüşler yapmasını ve hafif hareketlerle oturma sürelerini bölmesini önerdi.

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