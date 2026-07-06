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Gündem Soytarı Deniz Göktaş'a destek çıkmıştı! Müslümanlara kin ve nefret kustu: Tepki gelince 'ben de dindarım' dedi
Gündem

Soytarı Deniz Göktaş'a destek çıkmıştı! Müslümanlara kin ve nefret kustu: Tepki gelince 'ben de dindarım' dedi

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Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan soytarı Deniz Göktaş'a destek veren sosyal medya fenomeni Yasemin Yapanar'ın paylaştığı video büyük tepki topladı. Dindar insanları hedef alan ağır ithamları nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Yapanar, gelen eleştirilerin ardından sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan  alçak Deniz Göktaş'a destek açıklamasında bulunan Yasemin Yapanar, sosyal medya hesabından yayımladığı video inanan insanlara kin kustu.

Yasemin Yapanar, "Bizim başımıza gelen bütün kötülükler dinciler yüzünden gelmiyor mu? Ormanlarımızı yakanlar, hayvanlarımızı öldürenler, kadınlarımıza şiddet uygulayanlar, çocukları istismar edenler, ülkeyi soyanlar hep dinciler değil mi?" ifadelerini kullandı.

Yapanar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcının da tepkisine neden oldu.

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