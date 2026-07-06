Soytarı Deniz Göktaş'a destek çıkmıştı! Müslümanlara kin ve nefret kustu: Tepki gelince 'ben de dindarım' dedi

Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan alçak Deniz Göktaş'a destek açıklamasında bulunan Yasemin Yapanar, sosyal medya hesabından yayımladığı video inanan insanlara kin kustu.

Yasemin Yapanar, "Bizim başımıza gelen bütün kötülükler dinciler yüzünden gelmiyor mu? Ormanlarımızı yakanlar, hayvanlarımızı öldürenler, kadınlarımıza şiddet uygulayanlar, çocukları istismar edenler, ülkeyi soyanlar hep dinciler değil mi?" ifadelerini kullandı.

Yapanar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcının da tepkisine neden oldu.