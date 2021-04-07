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Medya Soylu tepki göstermişti! 'Lanet dizi' Çukur'da yaprak dökümü
Medya

Soylu tepki göstermişti! 'Lanet dizi' Çukur'da yaprak dökümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘lanet’ dizi dediği Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde oyuncu Kubilay Aka, dizinin kadrosundan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 12:13:00 -
Soylu tepki göstermişti! 'Lanet dizi' Çukur'da yaprak dökümü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi, çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor." diyerek tepki gösterdiği Show Tv'nin  Çukur dizisinde yaprak dökümü başladı.

Dizinin son bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide Celasun, karakterini oynayan Kubilay Aka, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak diziye veda etti.  

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