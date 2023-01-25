Soylu, Akşener'i yerin dibine soktu! ‘Kan dökenler kimmiş açıkla’

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Diyarbakır İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslamaksa biz varız" ifadeleriyle adeta terör örgütü PKK'ya gül uzattı.

Türkiye'yi skandal bir şekilde "kan döken taraf" olarak niteleyen Meral Akşener'in sözlerini değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sert ifadeler kullandı.

"Kan döken ve tövbe etmesi gereken kimdir?"

Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef bunu da duyduk, 'orada kan dökmeye tövbe etme' çağrısı yapıyor. Yazıklar olsun, 6 ay stajyer de olsa İçişleri Bakanlığı yaptın. Bu ülkenin nasıl mücadele ettiğini hiç olmazsa gördün. Kan mı döküyor Türk polisi, Türk jandarması. Kan döken ve tövbe etmesi gereken kimdir?"