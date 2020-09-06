  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"
Aktüel

Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"

Yeniakit Publisher
2020-09-06 19:34:55 -
Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı
Dünya

Vuciç'den Beyaz Saray'da o hangi maddeydi bakışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Sırbistan-Kosova-İsrail anlaşmasında Sırbistan'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kud..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı