Söylenenleri bir kenara bırakın! Hem havada hem karada gidebilen uçan araba Barselona'da tanıtıldı! Fiyatını duyan ‘yok artık’ dedi!

Geleceğin teknolojilerinden izler taşıyan İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024), birçok yenilikçi ürün vitrine çıktı.

Kaliforniya merkezli bir start up Alef Aeronautics'in bir süredir üzerinde çalıştığı, yakın zaman önce ilk kez sergilenen uçan araba Alef, etkinliğin en fazla ilgi çeken ürünleri arasında yer aldı. Fuarda 2 kişilik aracın, 1/2 ölçekli maketi sergilendi.

"Gerçek bir uçan araba" üretmek için yola çıkan ve tasarıma bir kafede peçete üzerinde başlayan 4 kişinin 2015 yılında kurduğu şirket, geçen sürede bir dizi yatırım aldı ve ekibini Bugatti ve Jaguar gibi ünlü otomobil markalarına katkı veren isimlerle güçlendirdi.

2019 yılından bu yana tam boy sürüş ve uçuş testlerinin yapıldığı belirtilen Alef'in üretimine 2025 yılının son çeyreğinde başlanması hedefleniyor.

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Hem karada hem de havada görev yapması amaçlanan, dikey iniş-kalkış yapabilen, bu özelliğiyle karada seyrederken önüne çıkan engelleri uçarak geçebilecek Alef'in, yerde yaklaşık 320 kilometre, havada 180 kilometre menzile sahip olması öngörülüyor. Alef'in bu değerlerinin artırılması amacıyla alt sistem bazında bir dizi geliştirme çalışması devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli aracın hidrojen yakıtlı alternatifi de tasarımcıların önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Güvenliği artırmak, sesi azaltmak ve yerden tasarruf sağlamak için pervaneleri gövde altına konumlandırılan Alef, 4 çeker bir araç olarak SUV'lara yakın boyutta bulunuyor.

Beklenen fiyatı 299 bin 999 dolar olan uçan araba için ön sipariş verilebiliyor. Ön siparişte genel sıra için 150 dolar, öncelik sırası için 1500 dolar ödemek gerekiyor. Sipariş sahipleri üretim yaklaştıkça konfigürasyonunu tamamlayabilecek.

Alef için 2023 yılında 2 bin 850'den fazla ön sipariş depozitosu alındığı ifade ediliyor.