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Gündem Soykırımcıyı koruma yasası’ Refah katliamı için hazırlıklar tamamlandı
Gündem

Soykırımcıyı koruma yasası’ Refah katliamı için hazırlıklar tamamlandı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 08:44:00 -
Soykırımcıyı koruma yasası’ Refah katliamı için hazırlıklar tamamlandı

Gazze soykırımının finansörü olan ABD, kendi topraklarında da ‘Filistin’ denmesine izin vermiyor. Çıkarılacak yasa ile barbar Siyonistlerin katliamlarını eleştirmek dahi suç sayılacak

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırıma en büyük desteği veren ABD kendi topraklarında da "Filistin" denilmesine müsaade etmiyor. ABD'de ilk olarak 10 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde başlayan İsrail karşıtı gösteriler o günden beri onlarca kampüse yayıldı. Dünyaya her fırsatta ifade özgürlüğü dersi veren ABD, Filistin yanlısı gösterileri bastırmak için özel yasa çıkarıyor.

ANTİSEMİTİZM BAHANESİ

ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği antisemitizmle mücadele tasarısı, kampüslerdeki Filistin gösterilerini "antisemitik" olduğu gerekçesiyle bastırmayı planlıyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 91 hayır oyuna karşı 320 evet oyuyla kabul edilen "Antisemitizm Farkındalık Yasası" başlıklı tasarı, ülke genelinde antisemitizm olarak nitelendirilen başlıklara vurgu yapıyor. Söz konusu tasarı, Uluslararası Holokost Anma Birliği'nin kabul ettiği antisemitizm tanımını baz alarak üniversitelerde de buna göre olayları tanımlamasını şart koşuyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE

Tasarıyı eleştiren Matt Gaetz ve diğer bazı vekiller, söz konusu antisemitizm tanımının fazla geniş olduğunu ve kolaylıkla ifade özgürlüğü alanını daraltacağını savunuyor. Senato'ya gönderilen ve oradan da geçmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek olan tasarının, ülkedeki ifade ve gösteri hakkı özgürlüğüyle ilgili tartışmaları daha da artıracağı belirtiliyor.
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REFAH KATLİAMI İÇİN HAZIRLIK

İsrail ordusunun 209 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 28 artarak 34 bin 396'ya yükseldi. Katil İsrail ordusu 1.9 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırmak için geri sayıma geçti. ABD Temsilciler Meclisi üyesi 57 vekil ise ABD Başkan Joe Biden'a "Refah saldırısını önle" başlıklı mektup gönderdi. Ancak İsrail bir kez daha dünyanın gözü önünde binlerce sivili katledecek. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine kara saldırısı düzenlemesi halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu.

TEL AVİV'İ UCM KORKUSU SARDI

Arkasına Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan soykırımcı İsrail devleti uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. ABD basınına göre İsrail, Washington yönetimine Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tehdidinde bulunuyor. İsrail, ABD'ye UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı çıkarması halinde Filistin yönetiminin çöküşüne yol açabilecek misilleme adımları atacağını iletti.

 

GÖRÜLMEMİŞ İNSANİ KAYIP

BM'ye göre İsrail'in saldırıları Filistin'de 1 milyon 740 bin insanı daha yoksulluğa itti. UNDP Başkanı Achim Steiner "Bu eşi benzeri görülmemiş insan kaybı, sermaye tahribatı ve yoksulluktaki artış, nesillerin geleceğini tehlikeye atan ciddi bir krizdir" dedi.

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