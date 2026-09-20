'Soykırım Destekçisi Firmaların Ürünleri Kantinlerde Satılmasın!'

Okul kantinlerinde sağlıksız ürünlere yönelik yasakların kapsamı genişletilirken, soykırımcı çocuk katili İsrail'e destek veren firmaların ürünlerinin de satıştan kaldırılması çağrıları yükseldi.

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı beslenmesine yönelik yeni kantin kuralları uygulanmaya başladı. Üç bakanlığın iş birliğiyle hazırlanan düzenleme kapsamında satışı yasaklanan ürünlerin listesi genişletildi.

Yeni dönemde okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılan yiyecekler ile şekerlemeler satılamayacak. Kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar da yasaklanan ürünler arasında yer aldı.

Ambalajlı ürünlerin enerji değerinin 200 kaloriyi aşmaması gerekecek.

Okul kantinlerinde çocuk sağlığını korumaya yönelik düzenlemelerin önemli olduğu belirtilirken, sağlık hassasiyetinin insani ve vicdani sorumlulukla tamamlanması gerektiği vurgulandı. Soykırımcı israile mali destek sağlayan veya ticari ilişkilerini sürdüren şirketlerin ürünlerinin boykot kapsamına alınması istendi.

Okulların yalnızca eğitim verilen değil; adalet, merhamet ve insan hayatına saygı gibi değerlerin kazandırıldığı kurumlar olduğuna dikkat çekilerek, boykot edilen firmalara ait ürünlerin kantinlerde satılmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

HÜDA PAR BATMAN MERKEZ İLÇE BAŞKANI: KANTİNLERDE BOYKOT ÜRÜNLERİ SATILMASIN

HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı Cihad Altun, okul kantinlerinde satılan ürünler konusunda hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Gazze’de devam eden saldırılar ve ağır insani kriz nedeniyle çok sayıda sivilin şehit olduğunu hatırlatan Altun, toplumun imkanları ölçüsünde Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimleri, öğretmenler, veliler, okul aile birlikleri ve kantin işletmecilerine seslenen Altun, boykot kapsamındaki ürünlerin kantinlerde satışa sunulmamasını istedi.

Öğrencilerin günlük yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü okul kantinlerinden karşıladığını belirten Altun, “Gazze’de yaşanan zulme karşı duyarlılığımızı kendi imkanlarımızla ortaya koyabiliriz. Boykot edilen ürünleri almamak ve tüketmemek bunlardan biridir.” dedi.

Altun ayrıca çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek okul kantinlerindeki sağlıklı gıda seçeneklerinin artırılmasını talep etti.

Gazze ile dayanışma ve öğrenci sağlığının birlikte gözetilebileceğini ifade eden Altun, aileleri ve eğitim camiasını boykot çağrısı yapılan ürünleri satın almamaya davet etti.

MARDİN KUDÜS PLARFORMU: BOYKOTU GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEYİN

Mardin Kudüs Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Yiğit, Gazze’de yaşanan katliamlar karşısında bireysel olarak yapılabilecek en etkili eylemlerden birinin boykot olduğunu söyledi.

Boykotun insanlığın gündeminden hiçbir zaman düşmemesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, “Elimizden bir şey gelmiyor” düşüncesinin doğru olmadığını belirtti. Tüketicilerin alışveriş sırasında israile ve Gazze’deki saldırılara destek veren firmaların ürünlerini satın almayarak tavır gösterebileceğini ifade etti.

Gazze’de binlerce çocuk ve bebeğin şehit olduğunu hatırlatan Yiğit, insanların bu süreçte hem vicdani hem de dini sorumluluk taşıdığını dile getirdi. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Unilever ve Frito-Lay gibi markaların ürünlerinden uzak durulması çağrısında bulunan Yiğit, “En sık aldığımız ürünlerden bile olsa vazgeçelim.” dedi.

Boykotun yalnızca devletlerden beklenmemesi gerektiğini belirten Yiğit, herkesin kendi tercih ve imkânlarından sorumlu olduğunu söyledi. Yiğit, “Benim boykot yapmamla ne değişir?” düşüncesiyle pasif kalınmaması gerektiğini vurgulayarak çağrısını, “Dua et, yardım et, boykot et, duyur.” sözleriyle tamamladı.

GAZZE HASSASİYETİ SEMBOLİK KALMASIN

Okullarda Gazze’deki çocuklar için uçurtma uçurulması, temalı dersler düzenlenmesi ve farkındalık etkinlikleri yapılması anlamlı bulunurken, bu duyarlılığın ekonomik alana da taşınması isteniyor.

Gazze’de katledilen çocukları anmak, yaşanan insanlık dramını öğrencilere anlatmak ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek önemli bir bilinç oluşturuyor. Ancak gerçekleştirilen etkinliklerin yalnızca sembolik düzeyde kalmaması gerektiği belirtiliyor. Soykırımı besleyen ekonomik kaynakların kesilmesi için boykot çağrısı yapılan firmaların ürünlerinin başta okul kantinleri olmak üzere kamu kurumlarının tesis, büfe ve yemekhanelerinden çıkarılması talep ediliyor.

Türkiye’de bu yönde daha önce somut adımlar atan kamu kurumları bulunuyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Kantinciler Odası, 2023’te kentteki okul ve bağlı kurumların kantinlerinde israil menşeli ve israile destek verdiği açıklanan markaların ürünlerinin satılmaması yönünde karar almıştı.

Gazi Üniversitesi de sosyal tesis ve kantinlerinde boykot kapsamına aldığı markaların satışını durdurduğunu duyurmuştu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yemekhane, konukevi ve kantinlerinde; Şırnak Üniversitesi ise kafeterya, sosyal tesis ve kantinlerinde söz konusu ürünlere yer vermeme kararı almıştı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, belediye tesisleri ile Sosyal Market’te israile destek veren firmaların ürünlerinin satışını ve dağıtımını yasakladığını açıklamıştı. Fatih Belediyesi de israil menşeli ürünleri bütün sosyal tesislerinden kaldırmıştı.

İstanbul’da Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Güngören, Pendik, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Üsküdar, Ümraniye ve Zeytinburnu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye, tesislerinde boykot kararı aldığını bildirmişti.

Atılan bu adımların Türkiye genelindeki bütün okulları, üniversiteleri, yurtları ve kamu tesislerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması isteniyor. Gazze’deki çocuklar için uçurtma uçurmanın güzel ve anlamlı olduğu ancak asıl kalıcı dayanışmanın, saldırıları destekleyen ekonomik düzenle bağların kesilmesiyle ortaya konulabileceği vurgulanıyor.