Kocaelispor'a 2-0 yenilen Gaziantep Teknik Direktörü Orhan Ak: Atamayana atarlar! Önümüze bakacağız

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, açıklamalarda bulundu. Takımın başında çıktığı üçüncü maçta ilk mağlubiyetini alan Ak, "Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu kadar iyi bir 45 hatta 60 dakika. Atamadığımız goller var. Maalesef bugün atamayana atarlar hikayesi yaşandı. Çok üzgünüz. Buradan çıkaracağımız çok dersler var. Maçta her anı yaşamanız lazım. Yediğimiz kötü bir gol, ardından geçiş golü yedik. İlk golden son çok kırıldık. O süreç bize hiç yakışmadı. Şimdi Milli takım arası var. Eksiklerimizi tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

DERS ÇIKARACAĞIZ

Oyuncu değişikliklerinde ofansif seçimlerini ve maçtaki kırılma anını da açıklayan Orhan Ak, "1-0'dan sonra Kocaelispor'un yaslanacağını tahmin ediyorduk, geçiş oyununa dönecekti. Biz de orada daha güçlü ve ofansif oyuncuları sokmalıydık ki 1-1'i yakalayabilelim. Nitekim öyle de oldu. Biz de ofansif oyuncular sokmak ve o riskleri almak zorundaydık. İkinci gol de çok ekstra bir vuruştu. O riskleri aldık ama bulamadık, değerlendiremedik. Aslında bizim için 1-0'dan sonra reaksiyon vermek zorundaydık. Çünkü orada kırılmalar oldu ama bu şekilde olmaması lazımdı. Çok kötü yenilen bir golden sonra oyuncular kırılmayı yaşadı. Ama bizim en büyük gücümüz konsantrasyon. Bunu da olağan üstü yaşamamız lazım. Böyle maçlarda normal, sıradan konsantrasyonla maça çıkmamanız lazım. Belki bunları yaşamak belki diğer maçlar için ders çıkarılması gereken zamanlardır. Önümüzde uzun bir maraton var. Bundan sonra yoğun bir şekilde çalışıp özellikle bunları da yaşamamak için çözüm bulacağız" diyerek sözlerini tamamladı.