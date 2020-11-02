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Gündem Soygun uyarısı
Gündem

Soygun uyarısı

İzmirlileri soyguna karşı uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlere yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin verilmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:19:00 -
Soygun uyarısı

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti. Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım" ifadelerini kullandı.

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