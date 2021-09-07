Son birkaç yıldır vatandaşlar e devlet üzerinden alt-üst soy sorgulama hizmetinden yararlanabiliyor. Vatandaşlar bu hizmet sayesinde 1800'lü yıllara kadar aile bilgilerine ulaşabiliyor. Söz konusu hizmete olan ilgi artıkça yeni bir uygulama daha başladı. E devlet üzerinden vatandaşlar artık soyağacı oluşturabilecek. Peki, soyağacı nasıl oluşturuluyor?

Soyağacı nasıl oluşturulur? e devlet soyağacı oluşturma nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Tek Tıkla Soyağacı uygulaması geliştirildi. Uygulamaya e-devlet üzerinden doğrulama yapılarak yönlendirme ile giriş yapılmaktadır.

Uygulamanın çıkarmış olduğu üst soy ağaç yapısında vatandaşlar,

• Arka Plan Tasarımını,

• Metin Fontlarını,

• Metin Renklerini,

• Çerçeve Tasarımlarını,

• Çerçeve Renklerini,

• Ağaç düğümleri düzen ve yerlerini,

kendi görsel beğenilerine göre düzenleyerek yüksek çözünürlüklü PNG formatında çıktı alabilmektedir.

SOYAĞACI OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Soyağacı nedir?

Soyağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer.