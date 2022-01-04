Soya sos nedir? Soya sos nasıl yapılır, soya soslu tarifler

Soya sosu, soya fasulyeleri, kavrulmuş tahıl, su ve tuzdan yapılan fermente bir sosdur. Çin kökenli olan sos, Doğu ve Güneydoğu Asya mutfaklarında yaygın bir şekilde ve bazen de Batı mutfaklarında tercih edilmektedir.

Soya sosun tadı nasıl?



Soya sosu, zengin protein oranının yanı sıra birçok vitamin ve mineral de barındırır. Soya sosun tadı tuzludur. Soyu sosu acı mıdır diye merak edilir, pul biber gibi keskin bir acılığı olmayan bu sosun tadını tanımlarken daha çok tuzlu bir aromaya sahiptir diyebiliriz.

Soya sos nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

500 gram kuru soya fasulyesi

3 yemek kaşığı buğday unu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

5 su bardağı su

Soya sosu tarifi nasıl yapılır?

Soya fasulyesini iyice yumuşayana kadar uzun süre haşlayın. Suyunu süzüp bir kaba alın. Üzerine unu ilave edin ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamuru bir tepsiye çok ince bir tabaka halinde yayın. Güneş gören bir yerde küflenene kadar 7 ila 10 gün bekletin. Bu esnada hiç dokunmayın, karıştırmayın. Küflendikten sonra tepsiden alıp derin bir kaba koyun. Kaya tuzunu 5 su bardağı suda eritin. Tuzlu suyu küflenmiş hamurun üzerine ekleyin. Ağzını kapatıp güneş gören bir yerde 3 hafta daha bekletin. Bu sürenin sonunda çok ince bir süzgeçten geçirin. Elde ettiğiniz soya sosunu cam bir kavanoza koyup ağzı kapalı halde saklayın. Afiyet olsun.

Soya sos hangi yemeklerde kullanılır?



Soya, günümüzde özellike et ve süt ürünlerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Soya sosu, oldukça tuzlu bir yapıya sahiptir.

Soya sosu neden yapılır?

Soya sosu, fermante edilmiş bir sostur. Soya fasülyesi, kavrulmuş tahıl, su ve tuz ile elde edilir. Bir baklagil türü olan soya, günümüzde özellike et ve süt ürünlerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Soya sosu, oldukça tuzlu bir yapıya sahiptir.

Soya sosu faydaları

Vücutta çok sayıda kimyasal reaksiyona girerek antikorlar üreten B6 vitamini içermesi sayesinde pek çok hastalığa karşı koruma sağlar. B6 vitamini, kandaki hemoglobin sayısının düşmesini engelleyerek anemiyi, egzama türü cilt rahatsızlıklarını, yorgunluk hissini engeller; kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Soya sosu tarifler- Soya sosu hangi yemeklerde kullanılır?

Özel Krema Soslu Tavuk Köfte.

Soya Soslu Tavuk Şiş

Ton Balıklı Makarna Tarifi

Kremalı Mantar Soslu Yumuşacık Antrikot.

Soya Soslu Sebzeli Tavuk.

Etli Fajita.

Ballı Tavuk Pirzola Tarifi.

Kremalı – Soya Soslu Mantar Sote.

Soya sosu alkol içerir mi? (soya sosu helal mi?)

Soya sosu tarifi ve üretim yöntemi, yöreden yöreye faklılık gösterebilir. Soya sosu içeriği temel olarak soya fasulyesi, buğday, su ve tuzdan oluşur. Buna fermantasyon için kullanılacak maya da eklenebilir. Soya sosu alkol içerir mi diye de merak edilebilmektedir, bu sorunun cevabı hayırdır.