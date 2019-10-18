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Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov’dan nükleer savaş açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kısa süre önce mektup yazdığını anlatan Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, nükleer savaşın kabul edilemez olduğunu ve onu ancak bir akılsız başlatabileceğini ifade etti.

18 Ekim 2019 Cuma 16:05
Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov’dan nükleer savaş açıklaması!

İzvestiya gazetesine konuşan Gorbaçov, günümüzde iki tehlike bulunduğunu belirterek, bunların uluslararası hukukun ihlali ve küresel siyasetin militarize edilmesi olduğunu ifade etti.

Müzakere masasına oturup anlaşma yapılması gerekirken fiiliyatta ültimatomlar verildiğini, müdahaleler yapıldığını ve askeri istilalar gerçekleştirildiğini ve tüm bunların BM’nin bypass edilerek yapıldığını anlatan

‘Rusya ve ABD müzakere yapmalı’

Gorbaçov, "Uluslararası anlaşmalar ve mekanizmalar iptal ediliyor. Özellikle ABD bu alanda lider konumda ve tüm dünyaya kötü örnek oluyor. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) feshi her şeyi ortaya koyuyor. Bu feshin savaş tehdidini artırmaması için müzakereler gerekli. Devlet Başkanı Putin, füze moratoryumu önerdi. Bu, ilk adım olabilir. Özellikle Rusya ve ABD müzakere yapmalı" ifadelerini kullandı.

Gorbaçov, nükleer savaşın kabul edilemez olduğunu ve onu ancak bir akılsızın başlatabileceğini kaydederek, bir teknik arıza, kişisel hata sonucunda da nükleer patlama tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.

Gorbaçov, bir soru üzerine bazı özel durumlarda liderlere kısa mektuplar gönderdiğini, kısa süre önce Putin ve Macron'a mektup yazdığını belirtti. Sovyet lider, mektubun içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

88 yaşındaki Gorbaçov, "Hiçbir yere gizlenmiyorum, görüşlerimi saklamıyorum" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 16:05
  1. İzvestiya
  2. Rusya
  3. ABD
  4. nükleer savaş
  5. BM
  6. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  7. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  8. Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov

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  • meyyidmeyyid53 dk önce
    bu adam yaşıyor mu hala...

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