Yargı sapkınlara “dur” desin

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Reşit olmayan çocuklara ve gençlere yönelik cinsiyet iptali ameliyatları nihayet yargıya intikal etti. Avukat Tarcan Ülük, ‘aydınlatılmış onamın sakatlandığı’, ‘mevzuata aykırı tıbbi müdahalede bulunulduğu’ ve ‘örgütlü bir yönlendirme ağının kurulduğu’ iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Ülük’ün savcılığa sunduğu dilekçede, reşit olmayan çocukların ergenlik baskılayıcı ilaçlar, hormon tedavileri ve geri dönüşü imkânsız cerrahi operasyonlara yönlendirildiğine dikkat çekildi. Hasta ve velilere süreçlerin risklerinin tam aktarılmadığına, psikolojik yönlendirmelerle ailelerin iradelerinin sakatlandığına işaret edildi. ‘Kasten veya taksirle yaralama’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘usulsüz tıbbi müdahale’ suçlarının araştırılması talep edildi.

İNGİLTERE YASAKLADI

Dilekçede daha önce İstanbul Üniversitesi’nde 22 çocuğa yönelik süreçler ve bazı etik kurul üyelerine yönelik adli soruşturmalar hatırlatıldı.

Ayrıca Birleşik Krallık’ta (NHS) yayınlanan Cass Review raporuna ve İngiltere hükümetinin 18 yaş altı için puberte blokörlerini (ergenlik durdurucuları) kalıcı olarak yasaklama kararından alıntı yapılarak, Türkiye’de devam eden uygulamaların mercek altına alınması gerektiği vurgulandı.

LGBT SİTELERİ DELİL

Ülük’ün dilekçesinde, LGBT propagandası yapan derneklerin ve doktorların sitelerinin yanı sıra trans geçiş süreci forumları delil olarak sunuldu. Son 10 yılda Türkiye’de yapılan tüm cinsiyet uyum operasyonlarının ve hormon tedavilerinin istatistiklerinin incelenmesi istendi. Kanıtların karartılması riskine de değinildi.

Dilekçede hastane dijital sistemlerindeki verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ihtimaline karşı savcılığın derhal bilişim incelemesi ve koruma tedbiri kararı alması çağrısı yapıldı. İlaveten ceza soruşturmasına paralel olarak Sağlık Bakanlığı ALO 184 SABİM ve Hasta Hakları kurullarının da devreye sokulması, suç unsuru bulunması halinde ise sürece aracılık ettiği iddia edilen STK ve dernekler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması tembihlendi.

ZAYIFLAR HEDEFTE

Akit, işgüzar akademisyenlerce uygulanan cinsiyet iptali ameliyatlarına karşı pek çok haber yapmıştı. O haberlerden birinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kafası karışık olan ve ruhsal bunalım yaşayan bireylere yönelik ‘cinsiyet iptali’ ameliyatı yapıldığı belirtilmişti.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Böke’nin erkeklikten kadınlığa ve kadınlıktan erkekliğe geçmek için müracaat edenleri geri çevirmediği, Kadın Doğum, Üroloji ve Genel Cerrahi polikliniklerinde trans ameliyatı yapıldığı ifade edilmişti.

AKİT UYARMIŞTI

Akit, cinsiyet geçişine kapı açan ilaçlarla ilgili de haber kaleme almıştı. Haberde İngiltere Yüksek Mahkemesi, ergenlik baskılayıcıların cinsiyet uyumsuzluğu hâlinde rutin kullanımının yasaklanmasını onayladığı kaydedilmişti. Cinsiyet geçişine kapı açan bu ilaçların Türkiye’de ise 18 yaş altındaki çocuklara reçeteyle verilebildiği belirtilmiş ve Ürolog Zeki Bayraktar’ın “Bu ilaçların rutin kullanımı yasaklanmalı” çağrısına yer verilmişti.