Dava düştü ihanet kaldı

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Yıllardır “Tayyip Erdoğan gitsin de isterse ülke batsın” diyen azgın azınlığın bir hevesi daha Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı duruşu, Türkiye’nin jeopolitik ağırlığı ve Trump üzerindeki etkisi sayesinde kursaklarında kaldı. Kanıtlardan ziyade siyasi bahanelere dayanan ve CHP’nin heyet gönderdiği, FETÖ’nün propaganda ayağını yürüttüğü, eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz’ın 50 bin dolar karşılığında aleyhte tanıklık yaptığı, fondaş medyanın ise “asrın davası”, “astronomik ceza”, “banka batıyor” diye köpürttüğü Halkbank davası Erdoğan’ın dirayetiyle düştü. Geriye ise FETÖ, FBI ve bazı Yahudi çıkar örgütlerinin maşası olanların ihanete varan söylemleri kaldı.

PROPAGANDA ALTINDA KALDILAR

ABD’nin emperyal niyetlerle açtığı ve içerideki iş birlikçilerin “10 milyar dolar ceza gelecek” diyerek adeta Amerikan haydutluğuna alkış tuttuğu o düzmece dava, Türkiye’nin dik duruşuyla tek bir kuruş bile ceza ödenmeden bugün itibarıyla tamamen kapandı. Yıllar önce “Halkbank sırları FBI dosyasında” diyerek ülkemize karşı açılan savaşa manşet taşıyan Cumhuriyet, Birgün ve Sözcü gibi emperyalizmin yerli uşakları ise davanın Türkiye lehine kapandığını görünce derin bir sessizliğe bürünerek adeta dillerini yuttu. Kararın ardından Halkbank hisseleri yükselişe geçerken, zamanında Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında “136 yıl hapis istenirken Türkiye’ye dönemez” manşetleri atan sözde Atatürkçüler ile Marksist geçinen gazeteler ve muhafazakar geçinen Yeni Asya gibi odaklar, emperyalist efendilerinin emirleriyle attıkları kara propagandaların altında kaldı. Afrika’yı sömüren, Orta Doğu’nun petrol zenginlerinin parasına çöken ve İran’ın 12 milyar dolarını gasp eden Amerikan haydutluğuna adeta “Türkiye’nin de parasına çökün” dercesine manşet atan bu kirli ittifakın çirkin yüzü bir kez daha deşifre oldu.

KİRLİ MANŞETLER KALDI

İşte logosuna yerleştirdiği gözleri ile Atatürk istismarı yapan Sözcü, Cumhuriyet, BirGün ve onlara alkış tutan Davutoğlu güdümündeki “Karar” ile Yeni Asya gazetelerin utanç manşetleri:

Marjinal sol örgütlerin paçavrası BirGün gazetesi, 30 Mart 2017 tarihli “Skandal büyük Ankara sessiz” haberinde Türkiye’yi suçladı.

CHP’nin bülteni Cumhuriyet gazetesi ise “Halkbank sırları FBI dosyasında” diyerek jurnalliğe kalkıştı.

Yine Cumhuriyet gazetesi 31 Mart 2017 tarihli sayısında “Halkbank soruşturması genişleyecek mi?” başlığıyla korku salmaya çalıştı.

Yeni Asya gazetesi ise Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yok yere tutuklanmasını “Halkbank’ta tutuklama şoku” manşetiyle aktardı.

Sözcü ise Atilla’ya yönelik tutuklama kararını “Çıkarken Tutuklandı” ifadesiyle sürmanşetine taşıdı.

Karar gazetesi ise “Girişte sorgulandı çıkışta tutuklandı” başlığıyla, küstah ABD’yi suçlayan ifadelerden uzak durdu.

Yine BirGün, “Korkunç sonuçlar doğurabilir” ve “Eski bakanlar da tutuklanabilir” şeklindeki manipülatif haberlerle, Türkiye’nin bedel ödeyeceği imasında bulundu.

27 Eylül 2025 tarihinde resmi internet sitesinde “Erdoğan’ın uykularını kaçıran dava” başlıklı bir algı haberi yayımlayan Sözcü, aynı gün basılı gazetesinde “Elimizi kolumuzu Reza Zarrab mı bağlıyor” başlıklı haberiyle hükümeti hedef aldı.

Yine mütareke medyası “Uluslararası utanç” ve “136 yıl hapis istenirken Türkiye’ye dönemez” başlıklı haberlerle, haydut devlet ABD’nin ekmeğine yağ sürdü.