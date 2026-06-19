  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı Mete Yarar'dan olay sözler: Bu uçak geldiğinde kıyamet kopacak demiştim ve geldi, dünya şu an şokta Ahlaksızlar bunu da yaptılar! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün! Günde 1- 2 yumurta yerseniz: Kalsiyumun merkezi... Yumurtanın faydaları neler? Ünlü bankadan beklenmedik Türkiye kararı: Bütün ATM'lerini kapatıyor 5 teröristini kaybeden İsrail'den büyük katliam! Eli kanlı teröristler durmuyor Ünlü takımı ile artık Premier Lig'de... Rakip ise Kırmızı Şeytan'lar... Yunanistan alarm veriyor! Doğum oranları dibe vurdu Bu stratejik ürünü Türkiye herkesten habersizce üretti: Dünya peşine düştü
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) patlak veren Ebola salgınının kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısını yaptı.

#1
Foto - Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

DSÖ, Afrika Bölge Ofisi Acil Durum Direktörü Marie-Roseline Belizaire, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının ilan edilmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen durumun ciddiyetini sürdürdüğünü bildirdi.

#2
Foto - Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

Belizaire, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Ebola salgınının görüldüğü KDC'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

"KDC'de salgının ilanının üzerinden bir ay geçmesine rağmen durum ciddiyetini koruyor ve salgın yayılmaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Belizaire, vakaların birçok bölgede bildirilmeye devam ettiğini kaydetti.

#4
Foto - Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

Belizaire, yeni vakaların, müdahale çabalarının sürdürülmesi ve hızlandırılması ihtiyacını vurguladığına işaret ederek, "KDC'de şimdiye kadar 3 ilde bulunan 33 sağlık bölgesinden 896 doğrulanmış vaka ve 232 ölüm bildirildi. Uganda ise son 12 gündür vaka bildirmedi." dedi.

#5
Foto - Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

DSÖ'nün, KDC hükümetini desteklediğini ve müdahalenin tüm aşamalarında ortaklarla birlikte çalıştığını ifade eden Belizaire, 115'ten fazla DSÖ uzmanının, farklı müdahale aşamalarını desteklemek üzere etkilenen illere ve sağlık bölgelerine görevlendirildiğini aktardı.

#6
Foto - Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

Belizaire, salgının genişledikçe operasyonel gereksinimlerin arttığını, bunun da sürekli finansman ve desteğe olan ihtiyacı güçlendirdiğini vurguladı. Erişim kısıtlamalarının, bazı yüksek riskli bölgelerde operasyonları sınırladığını belirten Belizaire, "Salgın ciddi olmaya ve yayılmaya devam ediyor. Ebolanın bulaşmasını durdurmak için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ortak görevimiz, bu salgını kontrol altına almak için gereken hız ve ölçekte bu önlemleri uygulamaya devam etmektir." dedi.

#7
Foto - Korkunç bilanço resmen açıklandı: Ebola salgını 1 ayda ülkeyi esir aldı

EBOLA SALGINI Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti. DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde
Gündem

Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında anız ve örtü yangını çıktı. Ekipler an itibariyle alevlere müdahale ediliyor.
Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Gündem

Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre; Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran'da Türkiye'ye gelecek. ..
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 tutuklama daha
Siyaset

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 tutuklama daha

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANSET'e yönelik yürütülen yasal incelemeler kapsamında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i ..
Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı
Gündem

Çocukları korumak için yasaklanmıştı! Roblox 680 gün sonra erişime açıldı

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı için Türkiye’de uzun süredir erişim engeli bulunan oyun platformu Roblox, yeniden..
Konut satışlarında ibre tersine döndü
Ekonomi

Konut satışlarında ibre tersine döndü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında toplam konut satış sayısının 93 bin 333 olduğunu duyurdu.
Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23