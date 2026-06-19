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Gündem CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar
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CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar

Yeniakit Publisher
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CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar

Ele geçirdikleri belediyeleri talan eden ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Özgür Özel ve adamlarının, medya ve troll ağına yönelik rezillikleri de ortalığa saçılmaya başladı. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, fondaş kanallar, yandaş gazeteciler ve trollere 755 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Buğra Kardan  İstanbul

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “arınma” süreciyle ele geçirdikleri belediyeleri talan eden ve yolsuzluk skandallarıyla gündemden düşmeyen Özgür Özel ve adamlarının, medya ve troll ağına yönelik rezillikleri de saçılmaya başladı. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, katıldığı canlı yayında Özel ve ekibinin bazı fondaş televizyon kanallarına, yandaş gazetelere ve kiralık trollere tam 755 milyon liralık devasa bir ödeme yaptığını şu sözlerle açıkladı: “2024, 2025 ve 2026 yılının ilk dört ayında bazı televizyon kanalları, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. Bugün genel merkezden sayman görevinde bulunan genel başkan yardımcımızın verdiği bilgilere göre, bu her gün Kılıçdaroğlu’nu eleştiren, gerçekleri çarpıtan, gerçekleri göstermeyen, propaganda kanalı haline gelmiş bazı kanallar, gazeteler ve trol hesaplara 755 milyon TL ödenmiş. Bunları göz önüne aldığımızda sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının kamuoyuna ve seçmenlerine yaymaya çalıştığı bu korkunun gerçek olmadığı, hukuksal dayanağının olmadığı, gerçekleri çarpıtmaya yönelik açıklamalar.”

 

YOLSUZLUĞA SUSMANIN DİYETİ

Özgür Özel’in Genel Başkanlığı sırasında yapılan astronomik ödeme kamuoyunda infiale sebep olurken, fondaş medyanın CHP’li belediyelerde dönen yolsuzluk rezaletlerine ve uçkur skandallarına karşı neden başını kuma gömdüğünü gözler önüne serdi. Korkunç rakamın bir CHP’li vekil tarafından tellaffuz edilmesi dikkat çekerken, paranın kimler arasında pay edildiği ve hangi kalemlerin kiralandığı merak konusu oldu. Öztürkmen’in açıklamaları Akit’in “fondaşların sarı zarfı açıldı” başlığıyla gündeme getirdiği haberinin haklılığını tescillerken, basın derneklerinin yetkilileri para karşılığı CHP propagandası yapan gazetecilerin kimliğinin bir an önce deşifre edilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi’ne ise “Başınızı kumdan kaldırın” çağrısında bulunurak, kamunun kaynaklarının talan edilmesi karşısında susmamaları çağrısı yapıldı.

 

YAPANIN YANINA KÂR KALMASIN

Akit’e konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, şunları söyledi: “Gazeteciliğin bir düsturu vardır. ‘Haber kutsaldır, yorum hürdür’. Görüyoruz ki CHP’ye yakın medyada bu yok. Hileyle CHP’nin başına gelen yönetimin gidereyak belli başlı yayın organlarını ve ‘gazeteci’ unvanlıları lehinde haber yaptırmak için fonlaması vahim. Öyle anlaşılıyor Kılıçdaroğlu ve ekibinden şaşırtıcı açıklamalar duymaya devam edeceğiz. ‘Basın hürriyeti’ denince mangalda kül bırakmayan CHP zihniyetinin borazanlığını yapacak yayın organları teşkil etmek için attığı adımları öğreneceğiz. Devletin CHP’ye giden paralarının kimlere yollandığını anlayacağız. Kılıçdaroğlu, bunları deşifre etmeli. Aktarmalı ki yanlış yapanın yanına kâr kalmasın. Hukukun ve ahlâkın dışına çıkanlar da vicdanlarda mahkûm olsun.. CHP’den 755 milyon lira para alanlara Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi’nin çıt çıkarmaması manidardır. Zannımca bu iki kurumda bulunan bazıları, 755 milyon lira alanlar içinde adlarının geçeceğini bildiklerinden susmaktadır.”

 

MUTEBERLERİN BOYALARI DÖKÜLDÜ

Eski İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adem Alemdar da şunları dile getirdi: “Kalemlerin parayla satılması ahlâki değildir. Bir gazetecinin legal yoldan gelir elde edip etmediğini, omurgalı olup olmadığını birkaç habere ve yayına bakarak görürüz. Zaten gazeteci görünümlülerin her platformda İmamoğlu ve Özel’i müdafaa etmeleri kafamızı kurcalıyordu. ‘Niye şaibelere karışanlar korunup kollanır’ sorusu aklımızı meşgul ediyordu. Demek ki her şeyin nedeni CHP’den gelen 755 milyon liraymış. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilinin itirafı veya ifşaatı, bize ‘muteber gazeteci’ olarak sunulanların boyaları döküldü. Sarı zarf iddialarını ele alan Akit’e dava açanların 755 milyon lira itirafına veya ifşaatına ne diyeceklerini merak ediyorum. Ne yazık ki karşımızda gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk, fenomenlik yaptıklarını iddia eden ve birden bire zenginleşen bir grup var. Bu grubun üyeleri, yalılarda ve villalarda oturuyorlardı. Bir menbadan para geldiği muhakkaktı. O menbaın CHP olması şaşırtmadı. Bunları öğrenmek hakkımız. Kalemlerini satanlar ilan edilmeli. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi de sessiz kalmamalı. Başını kuma gömmemeli, iki laf etmeli.”

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