  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
WSJ duyurdu: ABD ordusunda bütçe krizi kapıda! İran savaşının faturası büyüyor Bakan Gürlek'ten çete operasyonuna net mesaj: Kökleri kazınana dek sürecek Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 41 kişi gözaltına alındı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu 15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu! Montella çok sinirlendi! 'Ben sizden daha çok Türk'üm' Trump'tan sert açıklama: Eleştirenler aptal! Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri Trump'tan Erdoğan'a: 'Sen olmasan NATO zirvesine...' Netanyahu, ABD'yi kaybetmek istemiyor! Kabine üyelerini uyardı
Kültür - Sanat İcazet töreninde mehter coşkusu! Türkiye köklerine dönüyor!
Kültür - Sanat

İcazet töreninde mehter coşkusu! Türkiye köklerine dönüyor!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Zonguldak Müftülüğü tarafından hafızlık icazet programı kapsamında kent merkezinde mehter takımıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte icazet almaya hak kazanan 42'si kadın 77 hafız da yer aldı.

İl Müftülüğü Hafızlık İcazet programı kapsamında, mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe; İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar ile bazı protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hafızlar ve aileleri katıldı. Madenci Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, valilik binası önünde son buldu. Kentte hafızlık belgesi almaya kazanan ve kendileri için icazet programı düzenlenen 42'si kadın 77 hafız da cübbeleriyle hazır bulundu. Mehter takımı yürüyüş boyunca çevredekilerden yoğun ilgi gördü. İstiklal Marşı okunan valilik binası önündeki program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Dünyanın bir ucunda Mexico City’de Osmanlı izi
Dünyanın bir ucunda Mexico City’de Osmanlı izi

Kültür - Sanat

Dünyanın bir ucunda Mexico City’de Osmanlı izi

16 Haziran 1901: Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa'nın vefatı (Osmanlı Bürokratı ve Matematikçisi)
16 Haziran 1901: Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa'nın vefatı (Osmanlı Bürokratı ve Matematikçisi)

Tarih

16 Haziran 1901: Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa'nın vefatı (Osmanlı Bürokratı ve Matematikçisi)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23