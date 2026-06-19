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1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

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1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Bilim dünyasını şoke eden olay yıllar öncesinde yaşanmıştı..

#1
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

1876 yılında Kentucky'de, bulutsuz bir gökyüzünden sığır eti parçalarının yağdığı esrarengiz bir olay yaşandı. Bilim insanlarını uzun süre şaşkınlığa sürükleyen ve tıp literatürüne kadar giren bu sıra dışı doğa olayı, aylar boyunca süren incelemelere rağmen kesin bir açıklamaya kavuşturulamadı. Yapılan araştırmalar, gizemi çözmekten çok yeni spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu.

#2
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletindeki Bath County'de, Allen Crouch ve eşine ait bir çiftlikte sıra dışı bir doğa olayı yaşandı.

#3
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Bahçede bulunduğu sırada gökyüzünden et parçalarının düştüğünü fark eden Bayan Crouch, havanın tamamen açık olmasına rağmen yaşanan durumu "büyük kar tanelerinin yağışına" benzetti.

#4
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, yere düşen parçaların büyük bölümünün küçük boyutlarda olduğu tespit edildi. Ancak bazı et parçalarının yaklaşık 10 santimetrekarelik bir alana ulaştığı belirlendi. Yaşanan olayın ardından bölgeyi ziyaret eden yerel yetkililer ile dürüstlüğüyle tanınan çevre sakinlerinden Harrison Gill, çitlere ve toprağa yapışan et benzeri dokuları doğruladı.

#5
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Bölgeye intikal eden bir muhabir, numuneleri yerinde inceledi. Yapılan inceleme sırasında iki görgü tanığının maddelerin tadına baktığı ve lezzetinin koyun veya geyik etini andırdığı yönünde ifade verdiği rapor edildi.

#6
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde maddelerin kökenine dair farklı teoriler ortaya atıldı.

#7
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Olayın üzerinden geçen 3 ay sonunda numuneleri mikroskop altına alan araştırmacı Leopold Brandeis, söz konusu maddenin et olmadığını, 'nostoc' adı verilen bir siyanobakteri kolonisi olduğunu iddia etti.

#8
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Islandığında genişleyerek et görünümü kazanan bu organiza teorisi, olay günü havanın tamamen kurak ve bulutsuz olması gerekçesiyle diğer uzmanlar tarafından kabul görülmedi.

#9
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Farklı laboratuvarlarda yürütülen çalışmalarda ise numunelerin bir ata ait akciğer, kas ve kıkırdak dokusu olduğu sonucuna varıldı.

#10
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Yıl sonunda tıp literatürüne giren açıklama ile gizemli yağışın arkasındaki doğal neden gün yüzüne çıkarıldı.

#11
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Deneyimli bir çiftçinin gözlemlerine dayanan bu değerlendirmeye göre, bölgenin yükseklerinde uçan bir akbaba sürüsü ani bir refleks sonucu midelerindeki besinleri dışarı çıkardı.

#12
Foto - 1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Akbabaların tehdit altında hissettiklerinde ağırlıklarını azaltmak ve hızlıca uzaklaşabilmek için kusma davranışı sergiledikleri biliniyor. Sabah'ın haberine göre; yüksek irtifadaki güçlü rüzgarlar bu hayvansal dokuları geniş bir alana dağıttı. Böylece yere düşen farklı et parçaları, tanıklar tarafından "et yağmuru" olarak algılandı ve olay, doğa koşulları ile vahşi yaşamın sıra dışı etkileşimlerinden biri olarak tarihe geçti.

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