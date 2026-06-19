1876 yılından bugüne: Bilim dünyasını şoke eden olay! Gökyüzünden bir anda kilolarca etin yağdığı o gün!

Akbabaların tehdit altında hissettiklerinde ağırlıklarını azaltmak ve hızlıca uzaklaşabilmek için kusma davranışı sergiledikleri biliniyor. Sabah'ın haberine göre; yüksek irtifadaki güçlü rüzgarlar bu hayvansal dokuları geniş bir alana dağıttı. Böylece yere düşen farklı et parçaları, tanıklar tarafından "et yağmuru" olarak algılandı ve olay, doğa koşulları ile vahşi yaşamın sıra dışı etkileşimlerinden biri olarak tarihe geçti.