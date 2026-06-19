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Dünya Cinayete teşebbüse ceza yok! Çocuğu timsaha attı ama serbest kaldı
Dünya

Cinayete teşebbüse ceza yok! Çocuğu timsaha attı ama serbest kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Cinayete teşebbüse ceza yok! Çocuğu timsaha attı ama serbest kaldı

İngiltere'de bir hayvanat bahçesinde yaşanan korkunç olayda, 30 yaşındaki bir şüpheli 3 yaşındaki çocuğu timsahların bulunduğu bölüme attı. Ağır yaralanan minik çocuk hastanede tedavi altına alınırken, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, "ifade vermeye elverişli olmadığı" gerekçesiyle kefaletle serbest bırakıldı.

İngiltere'nin Cambridge kentindeki bir hayvanat bahçesinde 30 yaşındaki bir kişi, 3 yaşındaki erkek çocuğu timsahların bulunduğu alana attı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle serbest bırakıldı.

4,5 METRE YÜKSEKLİKTEN KAFESE ATTI

Olay, Cambridge'deki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki bir kişi, 3 yaşındaki erkek çocuğu yaklaşık 4,5 metre yükseklikten timsahların bulunduğu alana attı.

 

HAYVANAT BAHÇESİ SAHİBİ KURTARDI

Çocuğun düştüğünü gören hayvanat bahçesi sahibi Tracey Johnson, kafese girerek küçük çocuğu kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından ziyaretçiler tahliye edilirken, hayvanat bahçesi bir süre kapalı kaldı.

 

CİNAYETE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

Polis, çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu açıkladı. Çocukla herhangi bir tanışıklığı bulunmadığı değerlendirilen şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı.

 

SERBEST BIRAKILDI

Cambridge Polisi daha sonra yaptığı açıklamada, şüphelinin "ifade vermeye uygun olmadığı" gerekçesiyle 18 Eylül'e kadar kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde, şüphelinin bakıcısıyla birlikte geziye gelen zihinsel engelli bir kişi olduğu öne sürüldü. Ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.

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