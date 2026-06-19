İran Lübnan Konusunda Güvence İstiyor!

İran, ABD ile müzakereleri yeniden başlatmadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediği iddia edildi.

CNN'in haberine göre konuya ilişkin bilgi sahibi bir diplomat, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ile İsviçre'de müzakerelere yeniden başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep ettiğini öne sürdü.

"İranlılar, imzalanan anlaşmada belirtildiği üzere Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvenceler talep etti." ifadesini kullanan diplomat, "arabulucuların şu anda bu sorunun çözümü için çalıştıklarını" ileri sürdü.

Diplomat, planlanan görüşmelerin şu anda "Lübnan'daki İsrail saldırıları nedeniyle geçici olarak ertelendiğini" belirtirken, arabulucuların görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağına dair beklentilerine ilişkin bir açıklama yapmadı.

İRAN-ABD ARASINDA MUTABAKAT

İran İslam Cumhuriyeti ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA