  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şota, Hull City'yi çok çabuk unuttu!
Spor

Şota, Hull City'yi çok çabuk unuttu!

Hull City'de aldığı başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Shota Arveladze, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Nicosia ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:09:00 -
Şota, Hull City'yi çok çabuk unuttu!

Hull City'de aldığı başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Shota Arveladze, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Nicosia ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de görevine son verilen Shota, yeni görüşmelere başladı. Gürcü hocanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia'nın başına geçebileceği belirtildi.

7. TAKIMI OLACAK!
Shota; sonrasında sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor , Maccabi Tel Aviv, Pakhtator ve Hull City'yi çalıştırmıştı. Omonia Nicosia'nın Shota ile anlaşması halinde, tecrübeli hoca 7. takımını yönetmiş olacak.

 

 


Hababam Sınıfı'nın Semra Hocası'ydı!.. Son halini görenler tanıyamadı...
Hababam Sınıfı'nın Semra Hocası'ydı!.. Son halini görenler tanıyamadı...

Medya

Hababam Sınıfı'nın Semra Hocası'ydı!.. Son halini görenler tanıyamadı...

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...
İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...

Ekonomi

İslam Memiş kazandıracak yolu açıkladı! Altın fiyatlarındaki düşüş için 'değerlendirin' uyarısı! Faiz kararı...

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

ABD'den Türkiye açıklaması: ABD vize başvurusu kapsamını genişletme imkanı! Heyecan verici!
ABD'den Türkiye açıklaması: ABD vize başvurusu kapsamını genişletme imkanı! Heyecan verici!

Gündem

ABD'den Türkiye açıklaması: ABD vize başvurusu kapsamını genişletme imkanı! Heyecan verici!

Kuruluş Osman son bölümü heyecanla bekleniyor! Kuruluş Osman öyle bir şey yaptı ki...
Kuruluş Osman son bölümü heyecanla bekleniyor! Kuruluş Osman öyle bir şey yaptı ki...

Medya

Kuruluş Osman son bölümü heyecanla bekleniyor! Kuruluş Osman öyle bir şey yaptı ki...

Dünyada ilk ve tek! Lityum, kobalt rezervi Türkiye için altın fırsat: Geleceğin petrolü üretilecek, çağ atlatacak!
Dünyada ilk ve tek! Lityum, kobalt rezervi Türkiye için altın fırsat: Geleceğin petrolü üretilecek, çağ atlatacak!

Ekonomi

Dünyada ilk ve tek! Lityum, kobalt rezervi Türkiye için altın fırsat: Geleceğin petrolü üretilecek, çağ atlatacak!

Türkiye'de dev keşif! Akçakoca'da potansiyel gaz keşfedildi! Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu
Türkiye'de dev keşif! Akçakoca'da potansiyel gaz keşfedildi! Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu

Ekonomi

Türkiye'de dev keşif! Akçakoca'da potansiyel gaz keşfedildi! Petrol ve doğal gaz devi resmen duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23