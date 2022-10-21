Şota, Hull City'yi çok çabuk unuttu!
Hull City'de aldığı başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Shota Arveladze, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Nicosia ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Hull City'de aldığı başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Shota Arveladze, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Nicosia ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de görevine son verilen Shota, yeni görüşmelere başladı. Gürcü hocanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia'nın başına geçebileceği belirtildi.
7. TAKIMI OLACAK!
Shota; sonrasında sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor , Maccabi Tel Aviv, Pakhtator ve Hull City'yi çalıştırmıştı. Omonia Nicosia'nın Shota ile anlaşması halinde, tecrübeli hoca 7. takımını yönetmiş olacak.
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