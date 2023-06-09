Şota Arveladze, adım adım Süper Lige... İlk görüşme yapıldı

Ülkemizde daha önce Kayseri, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da çalışan, son olarak da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin başında yer alan Şota Arveladze, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig ekibi listesinin ilk sırasına Gürcü teknik adamı aldı, ilk görüşmeden olumlu cevap alındı. Fanatik'e göre;

Ülkemizde Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavililerde attığı gollerin yanı sıra renkli kişiliyle de Türk futbolseverlerin sevgilisi olan Şota Arveladze Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlığa soyunan Gürcü futbol adamı, ülkemizde Kayseri, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev yapmıştı.

Sonrasında çalıştırdığı Özbek ekibi Pakhtakor'da 4 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli teknik adam, medya patronu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City'nin başına geçerek İngiltere macerasına başlamıştı.

Şota'nın, Championship kariyeri başarılı geçmedi. 30 maça çıkan Gürcü teknik adam 1.10 puan ortalaması yakalayınca yollar ayrıldı. Eylül 2022'de boşa çıkan tecrübeli çalıştırıcı 9 aydır takım çalıştırmıyor.

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İtalyan efsane Andrea Pirlo ile yollarını ayıran ve son 3 maç için yardımcı antrenör Alparslan Erdem'e takımı emanet eden Fatih Karagümrük yeni sezon için Şota'yı listesinin en başına yazdı.

Başarılı hocayla kurulan ilk temastan olumlu sonuç alındığı ancak resmi görüşmelerin henüz başlamadığı ifade edildi.