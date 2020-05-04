Sosyete yerinde durmuyor

Faruk Arslan İstanbul

Virüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarılarına toplum büyük oranda riayet ederken, varlık içinde yüzen sosyete camiası yerinde durmayarak millete yine yanlış örnek oluyor. Salgının ilk günlerinden beri sokakları boş bırakmayan ünlüler kâh İstanbul’da Bebek sahilinde görülüyor, kâh lüks kafelerde objektiflere takılıyor.

“Evde durmama” çağrısı!

Şehirlerarası seyahat yasağı bulunmasına rağmen tatil beldelerinde bile baş göstermeye başlayan ünlüler, kalabalık ev partileri düzenlemekten de geri durmuyor. Salgın sürecini baltalayan ünlü bozuntuları arasında, sosyal medyada takipçilerine “evde durmama” tavsiyesi yapan bile var…

Ev partisinde basıldılar

İşte karantina sürecini delen isimler: Şeyma Subaşı, nikahsız birliktelik yaşadığı Guido Senia ile şehirlerarası yolculuk yasağına rağmen tatil için Çeşme’ye gitti. Cem Yılmaz, sokağa çıkma yasağı bulunan 24 Nisan’da doğum günü partisi düzenledi. Kalabalık partiye oyuncu Ozan Güven, nikahsız ilişki yaşadığı arkadaşıyla katıldı. Şarkıcı Yusuf Gültekin ve model Erdem Ataç, 10 kişinin katıldığı ‘ev partisi’ düzenledi. Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zor günler geçiriyor olabiliriz ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın” diyerek skandala imza attı. Dışarı çıkan şarkıcı Berkay, maske takmadı. Oyuncu Yetkin Dikinciler, yasak olmasına rağmen faaliyet gösteren bir kafede oturup kahve içti.

-Erdem Ataç

Kimler yok ki...

Şarkıcı Demet Akalın, kızı ile birlikte aracında seyir halindeyken görüntülendi, “9 gündür evdeyiz sıkıldık” dedi. Sosyetenin ünlü simalarından Kerem Alışık, Zeynep Çarmıklı, Osman Çarmıklı, Eda Taşpınar, Melis Hatipoğlu, Burak Hatipoğlu, Ayla Çelik, Aslı Şen, Semiramis Pekkan, Malkoç Sualp, Güllü Aybar gibi isimler de sokakta yürüyüş ve spor yaptı.

-Zeynep Çarmıklı

-Demet Akalın

-Eda Taşpınar

-Ayla Çelik ve Aslı Şen