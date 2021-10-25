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Medya Sosyalistlerin maskeleri indi! Hepsi bir anda faizci oldu
Medya

Sosyalistlerin maskeleri indi! Hepsi bir anda faizci oldu

Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararı solcu gazeteleri kudurttu. Sosyalizmde de İslam dinindeki gibi sömürü aracı olarak gösterilen faize teoride karşı çıkan sol kesim, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde verilmesinin ardından maskelerini indirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 14:50:00 -
Sosyalistlerin maskeleri indi! Hepsi bir anda faizci oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. TCMB böylece art arda iki toplantıda 300 baz puan faiz indirimi yapmış oldu. Ancak ekonomi çarklarının durmaması için yapılan bu hamle sonrası sözde sosyalist zihniyetli medya organları ayağa kalktı.

Erdoğan düşmanlığı ülke çıkarlarının önüne geçti

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ülke çıkarlarının önüne geçen solcu medya organları, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından da hep bir ağızdan saldırıya geçti. Sözde kapitalizme karşı olduklarını iddia eden sosyalist zihniyetli medya organları, faiz indirimine karşı çıkmaya devam ediyor. Sosyalizmde de İslam dinindeki gibi sömürü aracı olarak gösterilen faize teoride karşı çıkan sol kesim, faiz indirme kararını Tayip Erdoğan verince, birden bire faizci oldu.

Maskeleri düştü

Kendini Kapitalizm karşıtı gösteren Türkiye'deki solcu gazeteler bugün hep bir ağızdan ekonomi naraları attı. Sözde faize karşı Birgün, Evrensel ve Cumhuriyet gazeteleri bugünkü haberlerinde faiz indirimine öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası solcu gazetelerin bu başlıklarla yayına çıkmasıyla yüzlerindeki sosyalistlik maskesi de düşmüş oldu.



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