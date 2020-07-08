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Ekonomi

Sosyal yardımların tutarı artırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamını açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısını belirledi. Ocak – haziran döneminde 0.146061 olan memur maaş katsayısı 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yılın ikinci yarısında 0.154461’e yükseltildi. Buna bağlı olarak engelli yardımı, engelliler için evde bakım maaşı başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.75 oranında artış yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:34:00 -
Sosyal yardımların tutarı artırıldı

Bu yıl ocak-haziran döneminde bin 460 TL olan engellilerin evde bakım yardımı temmuz ayından itibaren yılsonuna kadar 1.544 lira olacak. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2 bin 921 liradan 3 bin 88 liraya yükseldi. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede en az yüzde 70 engelli olan 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük yoksul vatandaşlara yılın ilk yarısında aylık 805 lira yardım yapıldı. Bu tutar yılın ikinci yarısı için 851 liraya yükseltildi.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksul vatandaşlara ödenen aylık yardım tutarı da 537 TL’den 567 TL’ye çıktı.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere yapılan aylık ödemeler de aynı şekilde 537 liradan 567 liraya yükseldi

65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 672 liradan 711 liraya çıktı.

Kot taşlama işlerinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan vatandaşlara 2011 yılından itibaren aylık yardım yapılıyor. Yardım tutarı, meslekte kazanma kaybı yüzde 15-34 arasındakilerde bin 160 liradan bin 226 liraya, yüzde 35-54 arasındakilerde bin 326 liradan bin 402 liraya, yüzde 55’in üzerinde olanlarda ise bin 477 liradan bin 561 liraya çıktı.

Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da artacak. Harçlık tutarı yaşlılarda 247 liradan 261 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 99 liradan 104 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 148 liradan 156 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya yükselecek.

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