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Ekonomi Sosyal yardım desteği ödemeleri başladı
Ekonomi

Sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin bugünden itibaren başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:18:00 -
Sosyal yardım desteği ödemeleri başladı

5 nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90.1 milyon lira ödeme yapılacağını belirten Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira olmak üzere iki aylık periyotlarla 800 lira destek verdiklerini, 24 bin ailenin hesabına 16.9 milyon yatıracaklarını ifade etti.

Asker çocuklarına 284 bin lira destek

Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını yüzde 50 artırarak 100 liradan 150 liraya çıkardıklarını kaydeden Bakan Selçuk, “2 aylık periyotlarla 300 lira düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay bin 200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödeme yapacağız” bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını belirterek, “89 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57.8 milyon lira ile destek sağlayacağız” ifadesini kullandı.

150 TL harçlık

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için aylık 150 lira destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Selçuk, 39 bin kişinin hesabına    toplam 11.6 milyon lira yatıracaklarını bildirdi.

Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın ihtiyaç sahibine 3.3 milyon lira destekte bulunacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerinin 25 Ağustos itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos’ta gerçekleştirileceğini belirtti.

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